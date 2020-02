Hamminkeln. Früh geführt und in der letzten Minute der regulären Spielzeit den Ausgleich erzielt: Die Partie des HSV gegen den DFV war eine Achterbahnfahrt.

„Von Beginn an muss unser Platz brennen“, hatte HSV-Trainer Michael Tyrann im Vorfeld gefordert. Und das tat er dann auch. So verdiente sich der Hamminkelner SV im Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga zu Hause ein 2:2 (1:1)-Remis gegen den Duisburger FV 08, der mit seinen Winterverstärkungen sicherlich nicht überall Zähler wird liegen lassen.

„Mit der Leistung bin ich hochzufrieden, gefühlt ist es ein Sieg“, so Tyrann. „Wir haben gegen einen starken Gegner bis auf die Gegentore hinten eigentlich nichts zugelassen und hatten vorne einige Male auch noch Pech.“ Der HSV-Coach hatte auch noch ein Sonderlob parat: „Benedikt Bahrenberg wurde wieder ins kalte Wasser geschmissen und hat seine Sache hervorragend gemacht.“

Blümer droht früh der Feldverweis, Bahrenberg hilft erfolgreich aus

Bahrenberg wurde bereits nach knapp 30 Minuten für den bereits verwarnten Christian Blümer eingewechselt, der Glück hatte, nach zwei Grätschen bis dahin noch auf dem Platz bleiben zu dürfen.

Ohne Abwehrchef Peter Hütten, der nach der Roten Karte in Bocholt für drei Spiele gesperrt wurde, ging es gegen den starken Aufsteiger. Der Oberliga erfahrene Verteidiger Oliver Vos musste trotzdem nicht hinten aushelfen, sondern durfte erneut als Sturmspitze ran. Vos hatte nach Flanke von Tom Wirtz auch die erste Chance, erwischte den Ball aber nicht voll (8.). Im Gegensatz zu Hendric Storm, der den Eckball von Marius Laub am zweiten Pfosten zum 1:0 für den HSV in die Maschen köpfte (10.).

Unhaltbar: Bora Karadags Freistoß-Zirkler zum 1:1-Ausgleich. Foto: Gerd Hermann / FUNKE Foto Services

Die Gastgeber setzten auf schnelles Umschaltspiel und versuchten, gegen den technisch versierten Aufsteiger ihre körperliche Überlegenheit auszuspielen. Den ersten Gegentreffer konnten die Platzherren trotzdem nicht verhindern. DFV-Winterneuzugang Bora Karadag zirkelte einen Freistoß aus 17 Metern unhaltbar über die Mauer zum 1:1-Ausgleich (26.).

Vos im Pech, Hoffmann nicht

Schon eher zu verteidigen gewesen wäre der Gegentreffer zum 1:2. Dreimal durfte der Gast vom der Strafraumkante versuchen, der Schuss von Aboulaye Sall fand schließlich sein Ziel im langen Eck (57.). Vos hatte zweimal die prompte Antwort auf dem Kopf. Zuerst strich das Spielgerät Zentimeter am Pfosten vorbei (58.), dann lenkte der starke DFV-Schlussmann Mehmet Coskun den Ball noch an die Latte zur Ecke (59.).

Spätestens als Karadag wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot (81.) gesehen hatte, packte der HSV die Brechstange aus und wurde für seine Moral belohnt. Lasse Hoffmann köpfte noch das 2:2 (90.).

Weiter geht es für den HSV erneut mit einem Heimspiel. Am Sonntag (15 Uhr) kommt der SV Biemenhorst.

So haben sie gespielt

HSV: Tünte; Fachantidis, Storm, Bergendahl, Blümer (27. Bahrenberg), Hooymann (68. Siepen), Klein Hitpass (78. Sweers), Hoffmann, Laub, Wirtz (84. Kürekci), Vos.

Tore: 1:0 Storm (10.), 1:1 Karadag (26.), 1:2 Sall (57.), 2:2 Hoffmann (90.).

Gelb-Rote Karte: Karadag (81./DFV/wiederh. Foulsp.).

Schiedsrichter: Thomas Verrieth (Rindern).