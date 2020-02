Hamminkelner SV spricht Trainer Tyrann das Vertrauen aus

Während andernorts in Zeiten der sportlichen Krise nicht selten Trainer und Mannschaftsverantwortliche in Frage gestellt werden, geht man bei den Bezirksliga-Kickern des Hamminkelner SV andere Wege. Wie die Verantwortlichen des Klubs aktuell bekannt gaben, wird der Coach des Teams auch in der kommenden Saison Michael Tyrann heißen. Darauf einigten sich beide Seiten bereits Mitte Januar, offiziell ist die Meldung seit gestern. „Das ist ein überwältigender Vertrauensbeweis, dass die Trainerfrage hier in Hamminkeln nie gestellt wurde”, sagt Tyrann nach Veröffentlichung der neuen Vereinbarung. „Ich fühle mich hier wohl, hatte nie Schwierigkeiten und kann die Mannschaft ganz in Ruhe weiterentwickeln.”

Die Verlängerung der Zusammenarbeit bis zum Sommer 2021 überrascht Außenstehende möglicherweise – angesichts der dürren sportlichen Bilanz der Fußballer in den vergangenen Monaten. Nach sehr gutem Saisonstart gelang zuletzt gerade mal ein Sieg in den zurückliegenden neun Begegnungen. Für viele andere Grund genug, offiziell die Krise auszurufen. Nicht so für die Verantwortlichen des HSV. „Natürlich wägen auch wir immer ab, was zu tun ist”, sagt Detlef Hooymann. „Und natürlich wissen wir, dass die Hinrunde nicht nur erfolgreich verlaufen ist. Aber wir sind ein Verein, der über Konstanz kommt. Wir haben Vertrauen in unseren Trainer, dass er die richtigen Weichenstellungen vornehmen wird, um die Klasse zu halten.”

Wunschliste

Dieses Bekenntnis gilt, so der Sportliche Leiter des HSV, nun sowohl für die Rückrunde als auch für die kommende Spielzeit. Allerdings hat Tyrann, der nach eigener Aussage Anfragen von zwei, drei weiteren Klubs auf dem Tisch liegen hatte, sein Engagement auch daran geknüpft, für die nächste Saison „den Kader breiter aufzustellen”. Auf drei bis vier Positionen sieht er Handlungsbedarf, um der Mannschaft auch künftig die Bezirksligatauglichkeit zu attestieren. Wie weit der Verein ihm dabei entgegenkommen kann und wird, bleibt abzuwarten. „Ich äußere meine Wünsche, bin in die Entwicklung involviert und sitze bei jedem Gespräch mit am Tisch”, sagt Tyrann. „Mein Ziel ist es, auf jeder Position das entsprechende Niveau zu haben, um einen gesunden Mittelfeldplatz zu erreichen.”

Stellt sich die Frage, inwieweit Hooymann und der Verein da handlungsfähig sind. „Die Forderungen unseres Trainers sind legitim”, sagt er. „Aber leider sind wir nicht auf Rosen gebettet und können nur im Rahmen unserer Möglichkeiten handeln.” Tatsächlich ist der HSV derzeit in hoffnungsvollen Gesprächen mit mehreren Kandidaten, an deren Zusagen nun gearbeitet wird. Als Schwachpunkt entpuppt sich, dass der HSV über keine vereinseigene A-Jugend verfügt und somit der Nachschub an jungen Talenten fehlt. Wo andere Vereine Jahr für Jahr ihrem Nachwuchs Anreize bieten und damit die „Erste” verstärken können, muss Hamminkeln sich andernorts umschauen. „Wir wünschten alle, dass das anders wäre, aber darauf haben wir leider keinen Einfluss”, sagt Hooymann, der gern darauf verweist, dass die B-Jugend gut funktioniert und damit dieses Problem „in drei bis vier Jahren Geschichte sein sollte. Zudem ist die Reserve auf einem guten Weg und könnte in die A-Kreisliga aufsteigen.”

Eine Sache aber muss aus Trainersicht noch erledigt werden. Ab der neuen Spielzeit ist auch für die Bezirksliga die Trainer-B-Lizenz obligatorisch. Tyrann ist zwar in Besitz einer solchen, muss diese aber alle zwei Jahre auffrischen. „Eine Formalie”, so der Coach, „die in drei Tagen erledigt sein wird.” Dann darf er sich auch ab Sommer wieder daran machen, die Mannschaft auf Kurs zu halten. Die einzige Voraussetzung für die weitere Arbeit kennt Tyrann: „Wir haben den sportlichen Auftrag, in der Liga zu bleiben.”

Hütten hört als Co-Trainer auf

Mit der Vertragsverlängerung von Trainer Michael Tyrann ging auch noch eine zweite Personalentscheidung einher. Peter Hütten, bislang Assistent, wird ab der kommenden Spielzeit nicht mehr Co-Trainer sein. Der 33-jährige Defensivmann des HSV, der noch immer fester Bestandteil der Mannschaft ist, tritt eine Arztstelle in einem Duisburger Krankenhaus an und wird zeitlich entsprechend beschnitten. Jan Christian Sweers (29), schon seit Saisonbeginn Mitglied des Trainerstabes, tritt die Nachfolge an.