GW Flürens Gerth: „Besser hätte es nicht laufen können“

Der TTC Mennighüffen und der TTC Lanterbach blieben in der Hinrunde ohne Fehl und Tadel. Beide Tischtennis-Teams wurden in ihrer Landesliga-Staffel verlustpunktfrei Herbstmeister. Den deutlichsten Vorsprung auf den Tabellenzweiten aber weist eine andere Mannschaft auf. GW Flüren liegt in der Staffel 7 sechs Punkte vor der DJK Rhenania Kleve und hat allerbeste Chancen, den direkten Wiederaufstieg in die Verbandsliga zu schaffen.

Die Grün-Weißen legten eine überzeugende erste Halbserie hin, verbuchten zehn zumeist deutliche Siege und mussten sich nur im schweren ersten Auswärtsspiel bei der TTVg Weiß-Rot-Weiß Kleve mit einem Unentschieden begnügen.

GW Flüren: Rückrunde wird kein Selbstläufer

„Die Hinrunde hätte für uns nicht besser laufen können“, weiß Wolfgang Gerth. Bei aller Dominanz ist Flürens Mannschaftsführer aber weit davon entfernt, die Rückrunde als Selbstläufer anzusehen: „Wir haben eine sehr gute Ausgangsposition. Aber wir dürfen uns unserer Sache nicht zu sicher sein.“

Der Schlüssel zum Erfolg war, dass der Tabellenführer fast immer komplett antrat. Zudem profitierte er davon, dass seine Verfolger Rhenania Kleve und TTC Homberg in den direkten Duellen stark ersatzgeschwächt an die Platte gingen.

In der Rückrunde rechnet Gerth mit härterer Gegenwehr, schließlich geht es für alle anderen Mannschaften um den Klassenerhalt. Bedingt durch die Ligareform steigen drei von zwölf Mannschaften direkt ab, zwei weitere müssen in die Relegation. „Wir dürfen keinen Deut nachlassen, sonst kann das noch in die Hose gehen“, mahnt Gerth trotz des beruhigenden Polsters zur Vorsicht.

GW Flüren (Einzelbilanzen aller Spieler mit drei oder mehr Einsätzen): Wolfgang Gerth 18:2, Leon Becks 13:3, Thomas Christians 13:2, Torsten Lantermann 8:7, Oliver Seibert 9:4, Michael Gerth 9:2.

Weseler TV muss vier Zähler aufholen

Einziger WTVler mit positiver Bilanz: Ralph Benning (l.). Rechts: Veit Grüttgen. Foto: Gerd Hermann / FUNKE Foto Services

Den beiden anderen hiesigen Vertretern droht derweil der Abstieg in die Bezirksliga. Der Weseler TV hat als Zehnter aktuell vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Eine Überraschung ist das nicht, schließlich spielten die Rot-Weißen fast durchweg mit Ersatz.

Tobias Benning, die nominelle Nummer sechs, blieb studienbedingt ohne Einsatz. Mut macht der jüngste 9:1-Erfolg über den oberen Tabellennachbarn TV Bruckhausen. Gordon Thiel, der Mannschaftsführer des WTV, liebäugelt durchaus damit, die Hünxer noch abzufangen: „Die Chance ist da. Aber mit unserer dünnen Personaldecke wird es natürlich ein schwieriges Unterfangen.“

Weseler TV: Veit Grüttgen 5:13, Gordon Thiel 4:12, Ralph Benning 7:5, Stefan Rademacher 4:6, Mathias Frensch 7:7, Michael Schwarz 7:8, Marvin Schmidt 1:9.

Ganz schwieriges Unterfangen für TV Mehrhoog

Fehlt dem TV Mehrhoog sehr: Marco Diederichs. Foto: Gerd Hermann / FFS FUNKE Foto Services

Noch schwieriger wird sich das Projekt Klassenerhalt für den TV Mehrhoog bewerkstelligen lassen. Der Vorjahressiebte startete mit 4:6-Punkten ordentlich in die Saison. Danach konnte Spitzenspieler Marco Diederichs aufgrund von Rückenbeschwerden nicht mehr mitmischen. „Seinen Ausfall konnten wir einfach nicht kompensieren“, sagt Teamsprecher René Weigang mit Blick auf die nun schon sechs Spiele andauernde Sieglos-Serie.

Vor allem die Niederlagen in Bruckhausen und gegen das aktuell punktgleiche Schlusslicht Meidericher TTC 47 könnten dem TVM in der Endabrechnung sehr wehtun.

TV Mehrhoog: Marco Diederichs 5:5, Mario Tenbrock-Ingenhorst 4:18, Carsten Heisterkamp 4:14, Christian Könders 6:10, Daniel Naves 4:8, René Weigang 8:7, Matthias Pumpe 5:2.