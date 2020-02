Am Niederrhein. Den Aufstieg hat der Tischtennis-Landesligist GW Flüren selbst in der Hand. Doch beim TV Bruckhausen erwartet Wolfgang Gerth viel Gegenwehr.

Das Hinspiel gegen den TV Bruckhausen war für den Tischtennis-Landesligisten GW Flüren eine klare Sache. Beim 9:2 ließen die Flürener Grün-Weißen überhaupt keinen Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen. Am Samstag (18.30 Uhr) muss der Spitzenreiter, der sechs Spieltage vor dem Saisonende fünf Punkte Vorsprung hat, zum Rückspiel in Hünxe antreten.

Mannschaftsführer Wolfgang Gerth rechnet dann mit deutlich mehr Gegenwind: „Das wird mit Sicherheit kein Spaziergang. Die Bedingungen in Bruckhausen sind immer ein bisschen speziell. Sie haben zum Beispiel eine Tischtennisplatte, auf der ,Olympia 1996‘ draufsteht.“ In Normalform sollte das den Flürenern jedoch nichts anhaben können.

GW Flüren hat es selbst in der Hand

Nach der dreiwöchigen Spielpause, bedingt durch Karneval und eine Verlegung, stuft Gerth die Aufgabe aber durchaus als „unangenehm“ ein: „Vor der Pause haben wir zwei Mal nicht so gut gespielt. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir wieder zu unserem Rhythmus finden.“ Wenn sich der Spitzenreiter in Bruckhausen und nächste Woche zu Hause gegen den Vorletzten Meidericher TTC schadlos hält, ist ihm der Aufstieg kaum noch zu nehmen. „Wir haben es selbst in der Hand, dürfen uns unserer Sache aber nicht zu sicher sein“, warnt Gerth. Thomas Christians, der zuletzt urlaubsbedingt fehlte, ist am Samstag wieder einsatzbereit, so dass Flüren gegen den Tabellenneunten in Bestbesetzung antreten kann.

Leander Gremm hilft beim Weseler TV aus

Der Weseler TV bestreitet am Samstag (18.30 Uhr) ebenfalls ein Nachbarschaftsduell. Zum wahrscheinlich vorerst letzten Mal sind die Rot-Weißen beim TV Voerde. Bei aktuell sechs Punkten Rückstand auf die Relegationsplätze ist der Abstieg in die Bezirksliga kaum noch abzuwenden. Die Erfolgsaussichten im Duell mit dem Tabellenvierten, der bislang zu Hause nur Flüren und dem Tabellenzweiten Weiß-Rot-Weiß Kleve unterlag, sind gering. „Es müsste schon viel für uns laufen, damit wir in die Nähe eines Punktgewinns kommen“, weiß Teamsprecher Gordon Thiel, der am Samstag nicht mitspielen kann. Weil auch Tobias Benning seinen Saisoneinstand verschieben muss, hilft Leander Gremm aus der dritten Mannschaft aus.

Der TV Mehrhoog setzt seine Abschiedstour beim TTV Rees-Groin II fort. Gegen den Tabellensiebten will sich das ersatzgeschwächte Schlusslicht, dessen Rettungschancen nur noch theoretischer Natur sind, erneut ordentlich präsentieren. Im Hinspiel feierte der TV Mehrhoog mit dem 9:7 einen seiner beiden Saisonsiege.