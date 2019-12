Am Niederrhein. Eine Analyse der Landesregierung ergab: In der Saison 2018/19 kam es nicht zu einer Häufung von Fällen. Die Schwere der Attacken nimmt aber zu.

Gewalt gegen Schiedsrichter: Anzahl der Taten steigt nicht

Es ist ein Ergebnis, das zumindest überrascht. Eine Analyse der Landesregierung zum Thema Gewalt gegen Fußball-Schiedsrichter ergab: In der abgelaufenen Spielzeit 2018/19 kam es nicht zu einer Häufung von Vorfällen. Staatssekretärin Andrea Milz (CDU) legte einem Bericht für den Sportausschuss des Landtags Zahlen des Westdeutschen Fußballverbands zugrunde. Demnach gab es in der betreffenden Spielzeit 447 Vorfälle, in denen Schiedsrichter die Leidtragenden waren – lediglich sieben mehr als im Vorjahr.

Rückgang am Niederrhein

Dem Bericht zufolge habe es bei 200.000 Spielen insgesamt 751 Gewaltdelikte gegeben – inklusive der Taten gegen Unparteiischen. In der Saison zuvor seien es 703 Fälle gewesen. Die meisten Taten gab es demnach im Bereich des Fußballverbands Westfalen (426). Im Bereich Niederrhein waren es 189, beim Verband Mittelrhein 136. Nur in Westfalen stieg dabei die Zahl der Übergriffe gegen Schiedsrichter – in den beiden anderen Verbänden nahmen die Zahlen sogar ab. „Die vorliegenden statistischen Auswertungen der oben genannten Fußballverbände in Nordrhein-Westfalen erhärten nicht den Verdacht, dass sich Gewaltanwendungen gegen Schiedsrichterinnen oder Schiedsrichter häufen“, bilanziert Andrea Milz.

Diesen Eindruck kann Norbert Brunnstein bestätigen. Der Vorsitzende des Kreisschiedsrichterausschusses im Kreis 11 hat keinen nennenswerten Anstieg der Vorfälle bemerkt – wohl aber eine Veränderung bei der Schwere der Taten. „Die Fälle sind teilweise gravierender geworden“, weiß Brunnstein. Staatssekretärin Milz glaubt auch, dass grundsätzlich „härter zugetreten, brutaler und schneller zugeschlagen“ werde. Beide sehen zudem einen Anstieg bei den Fällen verbaler Gewalt. Diese wurden in der Studie übrigens nicht berücksichtigt.

Justiz einschalten

„Die Beleidigungen haben massiv zugenommen“, sagt Norbert Brunnstein. „Die Ausdrücke sind heftiger geworden. Insgesamt fehlt der Respekt – nicht nur gegenüber den Unparteiischen, auch bei den Spielern untereinander.“ Der „oberste Schiedsrichter“ will deshalb schon bei Beschimpfungen härter durchgreifen lassen. „Es fängt bei den Beleidigungen an, die darf man nicht hinnehmen. Wenn wir diese direkt hart bestrafen, dann kommt der Respekt gegenüber den Schiedsrichtern zurück, dann lassen auch die Tätlichkeiten nach“, glaubt Brunnstein.

Im Fall von körperlicher Gewalt sieht der Emmericher sogar die Justiz in der Pflicht. „Bei einem Fußballspiel befinden wir uns im öffentlichen Raum. Wenn ein Schiedsrichter angegriffen und verletzt wird, dann bekommt der Täter erst einmal nur eine Sportstrafe. Der Schiedsrichter muss dann privat klagen. Es wäre ein gute Maßnahme, die man ergreifen könnte, wenn diese Vorfälle sofort juristisch geahndet würden“, so Brunnstein.

Die Ergebnisse der Analyse der CDU-Frau Andrea Milz sind aus Sicht des Vorsitzenden des Kreisschiedsrichterausschusses übrigens zweitrangig. Denn: „Für mich ist es völlig uninteressant, ob es mehr oder weniger Fälle sind. Wir müssen diese Taten ganz abschaffen und da am Ball bleiben. Jeder Fall ist schon einer zu viel.“