Schermbeck. Der erste Tag des großen Springturniers des RV Lippe-Bruch Gahlen war am Donnerstag. Am Freitag geht es mit der 26. Auflage erst richtig los.

Gahlen 2020 nimmt am Freitag richtig Fahrt auf

Noch halten sich Hektik und Stress während des Turniers in Grenzen. Es ist überschaubar in der großen Reithalle des RV Lippe-Bruch Gahlen an der Nierleistraße in Dorsten-Östrich. Der erste Tag des großen Springturniers war am Donnerstag schließlich auch nicht eingeplant, rund 130 Pferdesportler sind in den vier Springpferdeprüfungen zum Frühstart erschienen. „Jetzt ist es noch ruhig, aber das Fachpublikum ist schon vor Ort“, sagt Christiane Rittmann, Vereinsvorsitzende und Turnierleiterin. Nach den vier vorgezogenen Wettbewerben geht es am Freitag (ab 8 Uhr) richtig los. Gahlen 2020 öffnet für die drei üblichen Tage die Pforten, noch elf Prüfungen stehen an.

Mehr als 900 Nennungen haben den vorgezogenen Auftakt nötig werden lassen. „Ich bin froh, dass es nicht noch mehr geworden sind“, sagt Rittmann. Schließlich wollen die Verantwortlichen das Turnier nicht zu einer Nacht-Veranstaltung ausweiten. Die Tage nach Weihnachten waren schließlich in Sachen Vorbereitung stressig genug. „Nur noch zum Schlafen haben wir uns in den vergangenen Tagen zu Hause aufgehalten“, erzählt die Turnierleiterin.

Christian Ahlmann ist diesmal wieder nicht dabei

Ansonsten drehte sich alles um Gahlen 2020. Dabei muss das erneut sehr gut besetzte Turnier zum zweiten Mal in Folge auf einen in der Nähe beheimateten Ausnahmereiter verzichten. Christian Ahlmann, der für den RFV Alt Marl an den Start geht, hat nicht gemeldet. Der 45-Jährige, über einen langen Zeitraum regelmäßiger Gast beim RV Lippe-Bruch Gahlen, befindet sich im Urlaub. „Es ist schade, aber auch nachzuvollziehen, dass er Zeit mit seiner Familie verbringen möchte“, sagt Christiane Rittmann.

Fünf ehemalige Sieger des Großen Preises starten

Damit fehlt bei der 26. Auflage des Hallenturniers ein weiterer ehemaliger Gewinner des Großen Preises. Bei diesem Drei-Sterne-Springen der Kategorie S mit Stechen, das als Höhepunkt am Samstag ab 19.30 Uhr stattfindet, werden sich somit nur fünf ehemalige Sieger in den Parcours begeben. Ahlmanns Vereinskollege Markus Renzel, Hubertus Dieckmann, Hendrik Dowe, Toni Haßmann und die Vorjahressiegerin Isabelle Gerfers stellen sich der größten Herausforderung bei der Gahlener Veranstaltung.

„Mannschaftschampionat“ entwickelt zum Höhepunkt

Ebenfalls zu einem der Höhepunkte der diesmal Vier-Tage-Veranstaltung hat sich das „Mannschaftschampionat“ gemausert. In dem Teamspringen müssen je ein Parcours der Klasse L, M* und S* gemeistert werden. Für die vierte Auflage haben 14 Mannschaften genannt. Mit dem Gastgeber RV Lippe-Bruch Gahlen ist allerdings nur ein hiesiges Team dabei, wenn am Freitag ab 21 Uhr der ZRFV Heiden seinen Titel verteidigen will. Zudem gibt es erneut einen Fanpreis, mit dem das fairste Verhalten ausgezeichnet wird. „Die Prüfung hat sich zu einem Highlight entwickelt“, freut sich Christiane Rittmann.

Einen umgekehrten Weg ging die Indoor-Vielseitigkeit, die zugunsten der wieder eingeführten Hengstshow aus dem Programm am Sonntag (10 Uhr) gestrichen wurde. „Für uns ist das erst einmal das endgültige Aus“, erläutert Rittmann. Grund dafür seien die neuen Wertungsrichtlinien, die sich als Stimmungskiller entpuppt hätten. Denn statt den sonst üblichen Kriterien aus Zeit und Fehler wurde noch eine Stilnote eingeführt. Die wird bei bei den acht Prüfungen der schwersten Klasse S kein Thema sein. Und dass Gahlen 2020 sich immer noch großer Beliebtheit bei den Reitern erfreut, beweist neben der Zahl der Nennungen auch das internationale Flair mit Startern aus Österreich, Belgien, Italien, Schweden und der Schweiz.