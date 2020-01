Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Florian Karwath kommt vom KFC Uerdingen

Neben den Abgängen von Alpay Erdem (RSV Praest) und Julian Fuchs – beruflich bis Herbst in Stuttgart – verzeichnet der PSV auch einen Neuzugang. Der in Wesel wohnende Florian Karwath hat sich den Lackhausenern angeschlossen. Zuletzt war der 19-Jährige für die A-Jugend des KFC Uerdingen in der Niederrheinliga aktiv. „Der Aufwand war ihm letztlich zu groß“, erzählt Wesels Trainer Björn Assfelder, der Karwath als „Vorgriff auf die neue Saison bezeichnet“. Der im offensiven Mittelfeld einsetzbare Karwath kann noch bei den A-Junioren kicken, trainiert aber mit der Landesliga-Elf. „Er macht einen sehr guten Eindruck“, so Assfelder.