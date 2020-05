Entscheidung über Medenspiele im TVN am 18. Mai

Am Niederrhein. Der Tennis-Verband Niederrhein hat einen Plan verkündet, wie über die Medenspiel-Saison entschieden werden soll - wenn Tennis wieder erlaubt ist.

Gehofft hatten am vergangenen Donnerstag wie berichtet der Tennisverband Niederrhein und auch viele Tennisfreunde und Trainer in NRW auf einen positiven politischen Bescheid für einen vorsichtigen Wiedereinstieg in den Vereinssport - vergeblich. Nun setzen die Tennisspieler, ähnlich wie die Golfer und die Reiter, auf die nächste Gesprächsrunde von Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten, die am kommenden Mittwoch (6. Mai) tagt.

Der Verband ist sich sicher, dass eine „corona-konforme“ Aufnahme des Betriebs in den Tennisvereinen auch schon jetzt möglich wäre.

TVN-Fahrplan für die Durchführung des Wettspiel-Betriebs

Bezüglich der Entscheidung über die Durchführung des Wettspiel-Betriebs im Sommer 2020 hat der TVN einen Fahrplan beschlossen. Der TVN-Sportausschuss berät in einer Telefonkonferenz am 11. Mai, ob der Spielbetrieb nach dem bereits veröffentlichten Zeitplan und in welcher Form beginnen kann, also nach der Entscheidung über die Öffnung der Tennisplätze. Der TVN-Vorstand entscheidet diesbezüglich endgültig am 18. Mai, basierend auf den Entscheidungen des Deutschen Tennis-Bundes, dessen Bundesausschuss-Sitzung am 15. Mai stattfindet.

Schon vor Wochen wurde der Saisonstart der Mannschaftsspiele von Ende April/Anfang Mai in die Woche ab dem 8. Juni 2020 verschoben und dies gilt derzeit immer noch.