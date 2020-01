Schermbeck. Er wurde vergangenes Jahr deutscher Meister, in Gahlen ist Felix Haßmann zuletzt immer dabei. An seinem 34. Geburtstag darf er zur Siegerehrung.

Ein deutscher Meister feiert in Gahlen Geburtstag

Der amtierende deutsche Meister dreht ruhig seine Runden, um nach der Springprüfung der Klasse M** sein Pferd wieder auf Normaltemperatur zu bringen. „Das ist hier einfach ein schönes Turnier und ein guter Anfang des Jahres“, sagt Felix Haßmann aus Lienen. Der Profi hat das Springreiterturnier des RV Lippe-Bruch Gahlen seit Jahren fest in seinem Terminkalender eingeplant. Obwohl in diesem Jahr gerade der Freitag für ihn in anderer Hinsicht eine besondere Bedeutung besitzt. Denn am 3. Januar feiert er Geburtstag, am Freitag war es der 34. für Haßmann.

Ein kleines Geschenk bereitet sich das „Geburtstagskind“ dann auch selbst. Denn seine Runden werden durch die Siegerehrung in der dritten Abteilung des Springens der Klasse M jäh unterbrochen. Felix Haßmann darf noch einmal in die große Halle. Mit Carreras bleibt er fehlerfrei und belegt den dritten Platz. Auch in den nächsten zwei Tagen ist eine große Geburtstagsfeier wegen Zeitmangels kein Thema. Bis zum letzten Turniertag am Sonntag – der um 10 Uhr mit einer Hengstshow beginnt – wird er acht Vierbeiner in fast allen Prüfungen der Klasse S reiten.

Felix Haßmann beim Großen Preis noch nie vorne

Für den Großen Preis hat der 34-Jährige ebenfalls genannt. Gewonnnen hat er im Gegensatz zu seinem Bruder Toni (2014) diese Drei-Sterne-Prüfung der Klasse S (Samstag, 19.30 Uhr) noch nie. Doch dies erging ihm mit dem DM-Titel bis zum vergangenen Jahr genauso. Erst mit Cayenne gelang ihm in Balve der große Wurf. Heute Abend vertraut er der Stute Carla. „Eigentlich ist es ein Pferd für draußen mit einer großen Galoppade. Aber jetzt gehe ich mit ihr zum ersten Mal eine richtige Hallensaison“, erzählt Felix Haßmann. Und Siege in der S***-Klasse kann die Elfjährige auch schon vorweisen.

Frank Brücker siegt in Springpferdeprüfung

Einen Erfolg trug übrigens am Donnerstag auch schon ein Mitglied des RFV Jagdfalke Brünen davon. Frank Brücker entschied mit Jarezzo eine Springpferdeprüfung der Klasse M für sich. An einem Tag, auf den der Ausrichter wegen der vielen Nennungen ausgewichen war. „Der Donnerstag war richtig gut“, stellt Christiane Rittmann fest, Vereinsvorsitzende und Turnierleiterin.

Für sie hielt der erste Tag auch noch eine Überraschung bereit. Lisa Röckener, die für den Showteil nach dem Großen Preis verpflichtet wurde, musste wegen einer bakteriellen Entzündung ihres Pferdes Vite Valoo absagen. Eine Absage für das Showprogramm ist ein Novum für Gahlen. Doch Lisa Röckeners Bruder Matthes springt ein. „Das ist Glück im Unglück“, so Rittmann.