Dingdens Trainer erkennt die Qualität des Gegners neidlos an

Für Fußball-Landesligist BW Dingden gab es im Auswärtsspiel beim Tabellendritten SC Kapellen-Erft nichts zu holen. Der Aufsteiger trat mit einer satten 0:5 (0:2)-Pleite im Gepäck wieder die Heimreise an. „Wir waren absolut chancenlos. Der Gegner hatte eine ganz andere Qualität als wir. Das müssen wir neidlos anerkennen“, sagte BWD-Trainer Dirk Juch, bei dem sich die Enttäuschung auf dem Rückweg jedoch in Grenzen hielt.

„Dadurch, dass es eine so deutliche Angelegenheit war, fällt es leichter, die Pleite zu akzeptieren.“ Die Dingdener, die nach der Schlappe nun wieder auf einem Abstiegsplatz stehen, fanden zu keinem Zeitpunkt wirklich in die Partie. „Das war der bisher stärkste Gegner, auf den wir getroffen sind. Ich wundere mich, warum diese Mannschaft schon einige Punkte gelassen hat“, so Juch.

Die ohnehin schlechte BWD-Personallage hatte sich vor dem Spiel noch einmal verschlimmert. Tillmann Kruse (krank) und Felix Leyking (privat verhindert) meldeten sich sich kurzfristig ab. Nach fünf Minuten musste Dirk Juch auch noch Robin Vomering verletzungsbedingt auswechseln. Für ihn kam Youngster Kai Fiebig ins Spiel. „Aber auch in Bestbesetzung wäre es hier schwer geworden“, sagte der BWD-Übungsleiter, der Tim van Harten und Jan Fiebig aus dem Reserve-Team mitnahm.

Johannes Buers hält dreimal stark

Die Gäste waren von der ersten Minute an einem Dauerdruck des starken Gastgebers ausgesetzt und hatten es einzig BWD-Keeper Johannes Buers zu verdanken, nicht sofort in Rückstand zu geraten. Der Schlussmann hielt in der Anfangsphase gleich drei Mal stark. In der 16. Minute klingelte es dann aber im BWD-Gehäuse, als der gegnerische Stürmer Alexander Hauptmann das 1:0 markierte. Der Offensivakteur legte schnell das 2:0 nach (20.) und traf auch zum 3:0 (62.). Nach einem Foul von Steffen Buers stellten die Hausherren per Elfmeter auf 4:0 (71.). Drei Minuten vor dem Ende fiel das 0:5.

Dem personellen Engpass geschuldet kam Neuzugang Marvin Übbing zu seinem ersten Joker-Einsatz im BWD-Dress. „Das war eigentlich nicht geplant, weil er noch im Aufbautraining ist“, so Juch.

BWD: J. Buers; Schluse (83. J. Fiebig), Lange, Meyering, Tulgay, S. Buers (81. van Harten), Ameling, Sack, Volmering (5. K. Fiebig), Cavusman, Rensing (75. Übbing).