Wesel. Dieter Kiehle, Tischtennis-Abteilungsleiter von GW Flüren, wird aufgrund seiner zahlreichen Verdienste mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dieter Kiehle erhält die goldene Ehrennadel des WTTV

Er ist der „Mister Tischtennis“ in Wesel. Auch weit über die Grenzen der Hansestadt hinaus wird der Name Dieter Kiehle mit dieser Sportart in Verbindung gebracht. Zur Weihnachtsfeier der Tischtennis-Cracks von GW Flüren war deshalb auch extra Helmut Joosten erschienen. Der Vorsitzende des Westdeutschen Tischtennis-Verbandes (WTTV) zeichnete Kiehle mit der goldenen Ehrennadel des Verbandes aus.

Seine Tischtennis-Laufbahn begann der damals zwölfjährige Dieter Kiehle im Jahr 1966 bei der RTG Wesel. Vier Spielzeiten später wechselte er zu den Grün-Weißen nach Flüren, bei denen er nun seit 49 Jahren aktiv ist. Derzeit steht er an der Position eins in der zweiten Mannschaft, die in der Bezirksklasse beheimatet ist. Zusätzliche Aufgaben im Verein übernahm Dieter Kiehle schnell. Er führte 1979 ein abteilungsinternes Turnier ein, in den 1980er-Jahren organisierte er eine Veranstaltung für den Nachwuchs, die sich im Tischtennis-Kreis Wesel großer Beliebtheit erfreute. Zwischen 1985 und 1989 war er Damen-, Mädchen- und Schülerinnenwart im Kreis.

Dieter Kiehle holte Dimitri Ovtcharov nach Wesel

Als der damalige Abteilungsleiter Georg Harke seinen Klubkollegen Dieter Kiehle bat, den Posten zu übernehmen, sollte dies nur übergangsweise für sechs Monate sein. Daraus entwickelte sich ein Vierteljahrhundert. In der Zeit holte er ein Top-12-Turnier des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) für den Nachwuchs (2002), auch ein Dimitri Ovtcharov war dabei, und zwei Jahre später ein Top-48-Ranglistenturnier des DTTB nach Wesel. Auch als Lohn für weitere Aktivitäten wie beispielsweise einer Tischtennis-AG für Flüchtlinge erhielt Dieter Kiehle 2017 den Ehrenamtspreis der Stadt.

Neben Dieter Kiehle wurde auch Peter Hoserek geehrt. Er erhielt vom WTTV die goldene Spielernadel. Seit mehr als fünf Jahrzehnten steht Peter Hoserek für die Grün-Weißen an der Platte. In dieser Zeit absolvierte er für die Flürener mehr als 850 Meisterschaftsspiele.