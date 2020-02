Die Realität hat A-Liga-Neuling SV Ringenberg eingeholt

Die Vorfreude auf die neue Saison war groß: Als Aufsteiger ging der SV Ringenberg die neue Saison in der Fußball-Kreisliga A an, als mittlerweile bereits etablierte Kraft beschloss er den ersten Saisonabschnitt. In der Rückschau ist Trainer Dennis Reddmann hochzufrieden mit dem erreichten Zwischenresultat.

Kein Wunder: Sein Team holte nicht weniger als 31 Punkte bis zur Winterpause und übertraf damit die Erwartungen des Umfeldes deutlich. „Was wir bisher erreicht haben, ist mehr als positiv”, sagt der Coach in seinem Fazit. „Wir haben nicht nur viel mehr Zähler eingesammelt als zu erwarten war, sondern zwischenzeitlich richtiggehend für Furore gesorgt.”

Reddmann spielt dabei auf den 13. Spieltag an, als sein Team mit einem 3:2-Heimsieg gegen Fortuna Millingen nichts weniger als die Tabellenführung übernahm. Der Sieg war vor allem deshalb besonders süß, weil der SVR ein beinahe schon verloren geglaubtes Spiel in der Schlussphase noch einmal wenden konnte. „Das war ein überwältigendes Gefühl”, so Reddmann.

Schöne Momentaufnahme

Allerdings blieb dieses emotionale Hoch ebenso wie die Tabelle dieses Tages aus Sicht der Ringenberger eine schöne Momentaufnahme. Was danach folgte, war die Rückkehr auf den Boden der Realität. Die nächsten drei Spiele gingen allesamt verloren, bis zur Weihnachtspause gelangen gerade mal noch vier Punkte in sechs Partien. Die Niederlage in Bislich war ärgerlich, weil unnötig.

Schlimmer aber noch wog das 1:1-Remis gegen den Tabellenletzten HSC Berg, der bis heute noch immer auf den ersten Saisonsieg wartet. „Das war mit Abstand unsere bisher schlechteste Saisonleistung”, erinnert sich Reddmann. „Dass uns dies ausgerechnet gegen unseren Nachbarn passieren musste, ist dabei doppelt ärgerlich.” Der Stimmung auf der anschließenden Weihnachtsfeier, so der Coach, tat das indes keinen Abbruch.

Der Leistungsabfall der Mannschaft im Spätherbst ist zwar eklatant, in Erklärungsnot gerät der Trainer des Aufsteigers allerdings deshalb nicht. Nach einer kräftezehrenden Aufstiegssaison, einer verkürzten Sommerpause und einer enorm aufwendigen Runde in der höheren Klasse waren die Spieler kräftemäßig an ihre Grenzen geraten. „Uns fehlten zum Ende hin die nötigen Körner”, sagt Reddmann. „Insofern kam uns die Winterpause sehr gelegen, um unsere Akkus wieder aufzuladen.”

Starker Nachwuchs

Das gilt vor allem für die vielen jungen Spieler, die aus dem eigenen Nachwuchs – oder wie im Falle des 18-jährigen Lukas Graf aus der Jugend des PSV Lackhausen – zum Team stießen. Erstaunlich immerhin, dass der eine oder andere aus der A-Jugend heraus gleich einen Stammplatz ergattern konnte. Die Integration ist dort ebenso gelungen wie in den Fällen der anderen beiden Sommerzugänge Patrick Wieczorek, der aus Mehrhoog kam, und Philipp Arnold. Allesamt trugen sie dazu bei, dass das Team zwar noch nicht gesichert ist, aber zumindest eine sehr komfortable Ausgangsposition für die noch ausstehenden Spiele besitzt.

Gleich zum Auftakt am 9. Februar muss der SV Ringenberg eine richtig harte Nuss knacken. Das Reddmann-Team tritt beim Tabellenzweiten SV Haldern an und möchte dort gleich wieder etwas Zählbares einfahren. Die Begegnung birgt darüber hinaus noch einen weiteren ganz besonderen Reiz: Haldern wird von Ringenbergs Ex-Coach Christian Böing trainiert – ein Wiedersehen der anderen Art eben. „Das wird ganz sicher eine richtig schöne Partie”, sagt der Coach des SVR, der aber zugleich auch weiß: „Die für uns wichtigen Spiele kommen erst in der Folge.”