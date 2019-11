Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die NRZ verlost drei Marathon-Startplätze

Die NRZ verlost drei Startplätze im Wert von jeweils 40 Euro für den 1. Weseler Marathon am 5. Januar. Wer im Lostopf landen möchte, schickt eine E-Mail an die Adresse sport.wesel@nrz.de mit der Angabe von Name, Jahrgang, E-Mail-Adresse und Verein/Stadt.

Einsendeschluss ist Freitag, 6. Dezember (12 Uhr). Die Gewinner werden umgehend von der NRZ benachrichtigt, die Namen der Gewinner veröffentlicht und deren Daten zwecks Anmeldung beim Zeitnehmer taf-timing an den Veranstalter weitergeleitet.