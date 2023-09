Der PSV Lackhausen liefert Velbert einen großen Kampf

Wesel Gegen das Oberliga-Spitzenteam sind die Weseler lange Zeit ebenbürtig und scheiden am Ende nur unglücklich aus. Sehenswerter Ausgleich.

Der PSV Lackhausen hat den Fußball-Niederrheinpokal 2023/24 durch das große Tor verlassen. Beim unglücklichen 1:2 (1:1) gegen den TVD Velbert lieferten die Weseler Landesliga-Kicker dem Oberliga-Spitzenteam am heimischen Molkereiweg einen großen Kampf und waren auch spielerisch über weite Strecken der Partie ebenbürtig. Für eine Überraschung fehlten dem Team von Björn Assfelder auf dem eigenen Kunstrasen vor mehr als 200 Zuschauern nur Nuancen. "Schade! Wir haben wirklich alles rausgehauen, wollten unser Spiel spielen und haben das auch geschafft. Ich weiß nicht, ob Velbert erwartet hat, dass sie sich so strecken müssen", sagte ein "topzufriedener" Assfelder hinterher.

Glänzend aufgelegter Necati Güclü auf der rechten Seite

Der Gast, der schon am Samstag Spitzenreiter Baumberg zum Topspiel der Oberliga empfängt, begann erwartungsgemäß mit vielen Akteuren aus der vermeintlichen zweiten Reihe, brachten dabei aber immer noch viel Qualität auf den Platz. Es entwickelte sich von Beginn an ein temporeiches Spiel, in dem beide Abwehrreihen immer wieder Schwerstarbeit verrichten mussten. In der neunten Minute hatte der PSV seine erste Großchance, doch Angreifer Max Mahn verpasste in der Mitte nach scharfer Hereingabe des glänzend aufgelegten Necati Güclü, der seinem Gegenspieler auf der rechten Seite einige Knoten in die Beine spielte, nur knapp.

Traumtor von Goalgetter Max Mahn

Velbert war zwar immer wieder im Ansatz gefährlich, kam aber kaum einmal durch. Und ging schließlich doch in Führung. Nach einer Ecke war Eunseok Ko am kurzen Pfosten mit dem Kopf zur Stelle (30.). Lackhausen ließ sich von dem Gegentreffer allerdings überhaupt nicht aus der Bahn werfen und drängte sofort wieder auf den Ausgleich. Zwei wütende Angriffe konnte Velbert noch so gerade verteidigen, dann hieß es tatsächlich 1:1. Einmal mehr setzte sich Güclü auf rechts durch, seine feine Flanke verwertete Torjäger Mahn ausgesprochen sehenswert aus 14 Metern volley mit der Innenseite und brachte die Heimfans damit zum Toben (34.).

Velbert bringt Brauer in der zweiten Hälfte

Die Gäste reagierten zur Pause und brachten mit Kapitän Timo Brauer einen Akteur, der dem Velberter Spiel im Mittelfeld noch mehr Struktur verlieh. Das zahlte sich auch ganz schnell aus. Einen TVD-Distanzschuss konnte PSV-Keeper Sebastian Kaiser so gerade noch auf die Latte lenken. Von dort sprang der Ball für fast alle unerwartet zurück ins Feld. Am schnellsten schaltete Velberts Angreifer Harumi Goto, der das Leder nur noch über die Linie drücken musste (48.). "Das war natürlich ein ungünstiger Zeitpunkt", ärgerte sich Assfelder. Sein Team verlor in der Folge etwas die Kontrolle, steckte aber nie auf und hatte selbst in der fünfminütigen Nachspielzeit noch gute Möglichkeiten.

Gehrmann lässt sich nicht fallen

Die beste Gelegenheit auf den neuerlichen Ausgleich hatte sich Felix Gehrmann schon in Minute 63 erarbeitet. Nach einem Trikotzupfer gegen ihn im Sechzehner blieb der junge Angreifer aber oben und wuselte, leicht aus dem Gleichgewicht gebracht, weiter. Im Falle eines Sturzes hätte Referee Jan Bongartz wohl auf den Punkt gezeigt.

PSV: Kaiser - Bruns, Sanders, Laader, Kluth - Karwath (81. Grzeskowiak), Blaswich, Güclü, Oenning (88. Toptas) - Gehrmann, Mahn.

