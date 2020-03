Der BV Wesel RW träumt zum Abschied vom Titel im Unterhaus

Mit einem Doppelspieltag schließt der BV Wesel RW das Kapitel 2. Badminton-Bundesliga am Wochenende für längere Zeit. Ende Januar hatten sich die Rot-Weißen dazu entschieden, künftig nicht mehr im Unterhaus antreten zu wollen. Den Abschied könnte sich der Verein nun tatsächlich noch mit dem Meistertitel versüßen. „Zumindest theoretisch“, betont Teammanager Andreas Ruth, denn in den abschließenden Auswärtspartien beim ersten Verfolger TV Refrath II (Samstag, 14 Uhr) und beim 1. BC Beuel II (Sonntag, 11 Uhr) fehlt den Weselern ihre Nummer eins Marijn Put.

Für den Belgier wird am Samstag Jonas Kaiser mit nach Bergisch Gladbach fahren, am Sonntag hilft dann Tobias Goebeler aus. „Wir haben schon mehrfach bewiesen, dass wir auch punkten können, wenn wir nicht vollzählig sind. Es wäre natürlich schön, wenn das auch am Wochenende gelingt“, sagt Ruth. Die Motivation innerhalb der Mannschaft sei weiterhin groß, der unbedingte Wille, den ersten Platz zu verteidigen, auf jeden Fall vorhanden.

Gegner Refrath muss noch nach Hohenlimburg

Ob das auch gelingen kann, dürfte – wie so oft – nicht unwesentlich von der Besetzung der gegnerischen Teams abhängen. Gerade das Aufgebot des TV Refrath, dessen „Erste“ zeitgleich in der Eliteklasse spielen muss, ist für die Weseler noch lange kein offenes Buch.

Fakt ist aber, dass die Refrather, die aktuell mit 31 Punkten einen Zähler weniger als der BV RW auf der Habenseite verzeichnen, das knackigste Abschlussprogramm stemmen müssen. Am Tag nach dem Spiel gegen Wesel muss der TVR nämlich beim Dritten BC Hohenlimburg antreten. Da sollte Rot-Weiß am Sonntag in Bonn normalerweise weniger Gegenwehr zu spüren bekommen. „Das kann am Wochenende wirklich noch spannend werden“, glaubt Andreas Ruth, „es wäre natürlich ein schöner Abschluss, wenn wir tatsächlich die Meisterschaft holen könnten.“

Wohin die Reise nach dieser Saison für die Weseler geht, ist übrigens immer noch nicht hundertprozentig sicher. „Es sieht aber schon sehr danach aus, dass es die Regionalliga wird“, meint der Teammanager, der mittlerweile ausgesprochen optimistisch ist, dass die Mannschaft, die in der kommenden Spielzeit für Wesel an den Start gehen wird, dort sehr gut aufgehoben ist. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagt Ruth.