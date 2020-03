Die Saison ist für die Zweitliga-Volleyballerinnen von BW Dingden beendet. „Der Spielbetrieb der 2. Bundesliga der Frauen und Männer wird mit sofortiger Wirkung eingestellt“, teilten die Verantwortlichen der Volleyball-Bundesligen in einer Presseerklärung am Donnerstagnachmittag mit. „Eine einheitliche Lösung ist das beste. Jetzt weiß jeder, woran er ist“, sagt der Dingdener Mannschaftsverantwortliche Dirk Kappmeyer. Von der Entscheidung ist natürlich auch die Nachholpartie der Blau-Weißen am heutigen Freitag bei VC Allbau Essen betroffen.

Recht entspannt können die Dingdenerinnen dem weiteren Prozedere entgegensehen. Denn als Tabellensechster hat die Mannschaft nichts mit dem Abstieg zu tun. Wie es in Sachen Auf- und Abstieg weitergeht, dies wird erst zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. „Regelungen zu Auf- und Abstieg werden in enger Abstimmung mit dem Deutschen Volleyball-Verband (DVV) getroffen und kommuniziert“, heißt es in der Pressemitteilung. Die 1. Bundesliga wird übrigens die Hauptrunde ohne Zuschauer beenden. Was mit den Playoffs passiert, diese Entscheidung erfolgt später.

Bis zum ursprünglichen Saisonende am 18. April hätten für BW Dingden noch sechs Partien auf dem Programm gestanden. Davon nur zwei Begegnungen in der heimischen Halle am Mumbecker Bach. Am 21. März hätte es zum Lokalduell gegen Borken kommen sollen und am letzten Spieltag wäre der Spitzenreiter Stralsund gekommen. Große finanzielle Verluste erwartet Dirk Kappmeyer für die Blau-Weißen nicht. „Für uns dürfte sich das die Waagschale halten. Aber das kann für die Entscheidung auch nicht maßgebend sein“, meint der Mannschaftsverantwortliche. Auf BWD wären noch die Kosten für den Doppelspieltag in Berlin zugekommen.