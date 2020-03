Künstler, die sich ihr Publikum vornehmlich im Internet suchen, digitaler Unterricht und Firmen, die sich neu erfinden, um in dieser schwierigen Zeit zu überleben – die Corona-Krise macht ganz offensichtlich kreativ. Und auch der Sport präsentiert sich einfallsreich. Ein sehr schönes Beispiel liefert dazu aktuell der Hamminkelner SV, denn eine von der Fußballjugend des Vereins ins Leben gerufene Aktion stößt auf riesige Resonanz.

Arndt Spaan freut sich über zahlreiche Einsendungen

„HerauSVorderung“ nennt der neue Jugendvorstand um Jörg Bückmann und Arndt Spaan das Projekt. Der Rechtschreibfehler ist gewollt. „Im Moment weiß ja einfach niemand so richtig etwas mit sich anzufangen. Die Idee war, den Nachwuchs in Bewegung zu halten und weiter für Spaß am Fußball zu sorgen“, erzählt Arndt Spaan. Schon nach wenigen Tagen lässt sich sagen: der Plan ist aufgegangen.

Wöchentlich stellt der Jugendvorstand, zu dem auch noch Oliver Kappes, Niklas Hollenberg, Jens Barche und Geschäftsführer Fabian Schaffeld gehören, Aufgaben, zu denen sich die Kinder und Jugendlichen ihre Gedanken machen, Tricks einstudieren und fleißig am Ball üben können. Die Ergebnisse sollen dann von den Eltern gefilmt und über die Trainer an die Jury geschickt werden, die dann eine Mannschaft zum Wochensieger kürt. Auf die Gewinnerteams warten später dann auch Preise. Eine Auswahl der Videos wird regelmäßig auf den Facebook- und Instagramauftritten des Hamminkelner SV veröffentlicht. „Natürlich nur, wenn die Eltern ausdrücklich zugestimmt haben. Bislang hatte aber noch niemand etwas dagegen“, sagt Spaan.

Auch Erwachsene machen beim Hamminkelner SV mit

Weit über 30 Einsendungen zur ersten Aufgabe „Befördert den Ball mit den beim Fußball erlaubten Mitteln in eine geöffnete (Papier-)Tonne“ hat die Jury bereits nach wenigen Tagen erhalten – und nicht nur der Nachwuchs stellt sich offenbar der „HerauSVorderung“. Auch aus der Seniorenabteilung haben sich Spieler mit kreativen Videos beteiligt. „Von der Resonanz sind wir wirklich völlig begeistert. Mit unserer kleinen Idee haben wir scheinbar den ganzen Verein animiert“, freut sich Spaan, dessen Söhne Matti (fünf Jahre) und Lennart (neun Jahre) im Sportpark Roßmühle bei den Bambini und in der E-Jugend am Ball sind.