BW Dingden will sich diesmal gegen Köln auch belohnen

Nach der weitesten Dienstreise für die Zweitliga-Volleyballerinnen von BW Dingden nach Stralsund (0:3) folgt am Samstag (15 Uhr) nahezu ein „Katzensprung“. Die Blau-Weißen gastieren beim Team der DSHS Köln. Vor rund vier Monaten hatte Marinus Wouterse mit dem Heimspiel gegen die Kölnerinnen seinen Einstand bei BWD und in der 2. Bundesliga gegeben. „Damals haben wir uns für das, was wir gezeigt haben, nicht belohnt“, erinnert sich der Niederländer an die 2:3-Niederlage.

Mit einer Wiederholung dieses Resultats – und einem Punkt – könnte der 63-Jährige allerdings ganz gut leben. „Das ist ein schöner Gegner. Die spielen Volleyball ohne Palaver und die Art des Spiels liegt Dingden“, sagt der Übungsleiter. Sein Team nimmt nach der Hinrunde Rang sechs ein, Köln liegt zwei Punkte und zwei Plätze besser. Ganze vier Zähler trennen die Dingdenerinnen vom ersten Abstiegsplatz. Jeweils sechs Siege und Niederlagen verbuchte das Wouterse-Team, der derzeit erste Absteiger BSV Ostbevern brachte es bisher auf fünf Erfolge bei sieben Schlappen. „Mit dem Ergebnis der Hinrunde bin ich sehr zufrieden“, so der BWD-Coach.

Allerdings sieht er sich selbst nicht als „ergebnis-orientierten Trainer“ an. Seine Maxime ist es, das Team immer besser zu machen, die positiven Resultate kämen dann von selbst. „Bis auf Essen haben wir auch alle Spiele gewonnen, die wir mussten“, so Wouterse. In Köln muss der Coach nur Karina Hegering (erkrankt) ersetzen. (R. P.)