Dingdens Trainer Marinus Wouterse mit Eva Schmitz (rechts), die wieder zur Verfügung steht, und Karina Hegering, die krankheitsbedingt passen muss. Für die Blau-Weißen geht es heute in heimischer Halle gegen Emlichheim, am Sonntag dann gegen VCO Berlin.

2. Volleyball-Bundesliga BW Dingden will den Spaß am Spiel wiederfinden

Hamminkeln. Zwei Heimspiele innerhalb von weniger als 24 Stunden. Volleyball-Zweitligist BW Dingden trifft Samstag auf Emlichheim und Sonntag auf VCO Berlin.

Der Doppelspieltag hat es in sich. Die Zweitliga-Volleyballerinnen von BW Dingden erwarten am Samstag (19.30 Uhr) mit dem SCU Emlichheim und am Sonntag (17 Uhr) mit VCO Berlin zwei Mannschaften in der Sporthalle am Mumbecker Bach, die in unmittelbare Nähe des Tabellenzehnten anzutreffen sind. „Für uns ist jedes Spiel richtungsweisend“, sagt der Dingdener Trainer Marinus Wouterse. Mit Blick auf das aktuelle Tableau bezeichnet der Niederländer die Partien auch als „unheimlich wichtig. Aber von entscheidender Bedeutung sind sie noch nicht.“

Ohne Katrin Kappmeyer und Eva Schmitz blieben die Blau-Weißen vergangenen Sonntag beim 0:3 als Gast des BBSC Berlin erstmals in dieser Saison ohne Punktgewinn. „Die Niederlage sollten wir nicht als so dramatisch ansehen“, sagt der Dingdener Trainer. Schließlich weiß der 63-Jährige auch, welchen Stellenwert Katrin Kappmeyer und Eva Schmitz im Dingdener Team besitzen. Beide sind wieder dabei, allein die erkrankte Karina Hegering muss passen.

Wichtige Erkenntnisse nach dem 0:3 in Berlin

Dieses 0:3 in der Hauptstadt hat dem niederländischen Übungsleiter in Diensten von BW Dingden aber in einer anderen Hinsicht die Augen geöffnet. „Ich habe gesehen, dass die Spielfreude, dieses Unbefangene – damit ging alles wie von selbst – verschwunden sind“, sagt Wouterse. Das Team habe sich einfach zu sehr am Gegner orientiert. Der 63-Jährige hatte dies auch „gefühlt, bevor die Spielerinnen etwas gesagt haben“. Deshalb habe er sich mit seinen Volleyballerinnen ausgetauscht. „Wir haben uns die Zeit genommen, miteinander ausführlich zu reden.“

In der Unbefangenheit liegt die Stärke

In den Übungseinheiten legte Marinus Wouterse besonderen Wert darauf, dass das Team „wieder Spaß am Volleyball bekommt“. Damit meint er ein unkompliziertes Spiel. Eines, das sich auch weniger an den Stärken des Gegenübers orientiert. Für die Partien gegen SCU Emlichheim und VCO Berlin möchte der Coach wieder eine Mannschaft auf dem Feld erleben, die „unbefangen agiert. Denn das ist es, was uns stark macht.“

Auf eine Punktausbeute – BWD weist wie Emlichheim sieben Zähler auf, das Schlusslicht VCO Berlin fünf – für das Wochenende will sich Marinus Wouterse nicht festlegen. „Wenn wir vier oder fünf Punkte holen, dann wäre es ein ganz wichtiger Schritt für uns. Wir müssen gut spielen, die Freude wiederfinden und gucken dann, was herausspringt.“ Mit Emlichheim kommt übrigens der ehemalige BWD-Coach Pascall Reiß wieder nach Dingden, mit VCO Berlin das Nachwuchsteam des Leistungsstützpunktes, das nicht absteigen kann und seinen Zweitliga-Platz für die nächste Saison sicher hat.

Lokalsport Schon am 4. Januar geht es weiter Die Winterpause für die Zweitliga-Volleyballerinnen von BW Dingden ist nur von kurzer Dauer. Nach dem Doppelspieltag an diesem Wochenende warten noch die Partien in Leverkusen (30. November) und Borken (14. Dezember) sowie die Heimauftritte gegen Oythe (7. Dezember) und RPB Berlin (21. Dezember). Bereits am 4. Januar geht es bei den Stralsunder Wildcats weiter.

Beide Mannschaften hat Marinus Wouterse auch schon beobachtet. Doch allzu viele Schlussfolgerungen will er daraus nicht ziehen, das hat er aus den ersten fünf Spielen bereits gelernt. „Oft war der Gegner nicht der, den ich gesehen habe“, erzählt Wouterse. Auch deshalb zählen für den niederländischen Trainer mittlerweile eigentlich nur die eigenen Stärken. „Wir werden den Fokus auf unser eigenes Spiel legen.“ Zweimal hat BWD nun die Chance dazu.