BW Dingden legt nun auch den Rasenplatz in die Waagschale

Für Fußball-Landesligist BW Dingden startet die Aufholjagd. Der Aufsteiger hat eine schwache erste Saisonhälfte auf dem vorletzten Tabellenplatz abgeschlossen und steht nun unter Zugzwang. Das Ziel bleibt einzig der Klassenerhalt. Im morgigen Heimspiel (15 Uhr) empfangen die Blau-Weißen mit den VSF Amern gleich einen Gegner aus der oberen Tabellenregion. Im Hinspiel waren die Dingdener dem Tabellensechsten klar und deutlich mit 0:3 unterlegen. „Wir haben seitdem aber alle dazugelernt und sind heiß“, strahlt BWD-Coach Dirk Juch Optimismus aus.

Seine selbstbewusste Herangehensweise an die Mission Klassenerhalt ist durchaus verständlich. Denn er hat sein Team im Winter mehrfach verstärkt. Marvin Übbing (vereinslos), Sebastian Klein-Schmeink (GW Lankern), Mohamed Salman (Westfalia Gemen) und Resul Vila (RWS Lohberg) sollen nicht nur die fehlende Qualität bringen, sondern auch einen breiteren Kader – soweit der Plan. Von einem breiten Kader kann vor dem ersten Meisterschaftsspiel im neuen Jahr allerdings nicht die Rede sein. Dirk Juch fehlt vor dem Heimspiel gleich eine ganze Elf. „So etwas habe ich in meiner Trainerlaufbahn noch nicht erlebt. Das ist Wahnsinn. Aber Jammern bringt nichts“, sagt der Übungsleiter.

Timo Ameling zieht sich Kreuzbandriss zu

Ohnehin schon genervt von der langen Verletztenliste, war der jüngste Ausfall von Timo Ameling jedoch nochmal ein Schock für den Trainer. Der 26-Jährige zog sich einen Kreuzbandriss zu und fällt monatelang aus. „Das ist ganz, ganz bitter und tut mir vor allem leid für Timo. Er ist ein super Junge mit einer tollen Einstellung“, so Juch. Kevin Juch, Deniz Tulgay, Kai Fiebig und Marvin Übbing werden mit Knieproblemen fehlen. Bei Letzterem hat die Reha nicht angeschlagen – seine Rückkehr wird noch Wochen dauern. Resul Vila (Bänderdehnung), Robin Volmering (Muskelverletzung), Gerrit Lange (Faserriss), Christoph Rülfing (privat verhindert), Timo Holtkamp (Zehverletzung) und Michael Leyking (gelbgesperrt) komplettieren die Ausfallliste. Hinter dem Einsatz von Philipp Rensing (Knieprobleme) steht noch ein Fragezeichen.

„Die Mannschaft stellt sich von selbst auf“, bringt es Juch auf den Punkt. Damit ist auch klar, dass beide neuen Stürmer Klein-Schmeink und Salman gemeinsam auflaufen werden. In welchem System das sein wird, lässt der BWD-Coach noch offen. „In dieser Liga muss man sehr flexibel sein, was das System angeht“, so Juch. Das Offensivduo soll die schmerzlich vermisste Torgefahr zurückbringen. „Wir sind besser geworden“, sagt der Coach, der jedoch weiß, dass gegen Amern auch eine gute Defensive nötig ist. „Wir müssen uns im Gegensatz zur Hinrunde in allen Bereichen steigern. Das wissen wir aber auch.“

Lokalsport Einziger Heimsieg gegen kommenden Gegner Gute Erinnerungen besitzt BW Dingden an den nächsten Gegner. Am kommenden Sonntag (16. Februar) gastieren die Blau-Weißen bei der SV Hönnepel-Niedermörmter, die mit Sven Schützek einen neuen Trainer besitzt. Auf einen einzigen Heimsieg brachte es BWD bisher und den feierte der Aufsteiger mit einem 1:0 eben gegen die SV Hönnepel-Niedermörmter.

Während die Dingdener ihre Heimspiele im vergangenen Jahr fast ausschließlich auf dem Kunstrasen ausgetragen haben, soll es jetzt auch im Winter auf den Rasenplatz gehen. Auf dem Kunstgrün hatte Blau-Weiß schließlich nicht einen Zähler geholt. „Jedes Team spielt gerne auf unserem Kunstrasen. Das ist nicht unbedingt gut für uns. Und einen Rasenplatz sind viele Teams nicht gewohnt“, so Juch. Der Vorletzte spielt jede Karte aus.