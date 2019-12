Hamminkeln. Dingdenerinnen kassieren eine 1:3-Niederlage beim TV Jahn Königshardt. Coach Arne Ohlms sah dennoch eine gute kämpferische Einstellung.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

BW Dingden II machte gegen Königshardt viele leichte Fehler

Nach vier knappen Sätzen unterlag Volleyball-Verbandsligist BW Dingden II gegen den TV Jahn Königshardt mit 1:3 (23:25, 25:23, 20:25, 23:25). Dingdens Coach Arne Ohlms: „Die Niederlage tut weh. Ein Punkt wäre verdient gewesen.“

Im ersten Durchgang konnten sich die Oberhausener Gäste erst nach dem 22:22 absetzen. Im zweiten Satz fanden die Dingdenerinnen nach einem 0:6-Rückstand besser ins Spiel und schafften mit dem 9:9 den Ausgleich. Beim Stand von 17:19 verhinderte Finja Tigler mit zwei starken Blockaktionen einen größeren Rückstand. Nach dem 24:23 behielt BWD II die Nerven und schaffte den Ausgleich.

Erneuter Fehlstart

Auch im dritten Abschnitt legte die Ohlms-Sechs mit 2:6 einen Fehlstart hin, fand aber erneut ins Spiel zurück. Nach dem 11:11 gelang es den Gästen aber sich abzusetzen. Im vierten Durchgang blieb bis zum 23:23 die Hoffnung auf den Tiebreak erhalten. Letztlich machte eine herausragende Tabea Martin des TV Jahn Königshardt den Unterschied. „Wir hatten in den Sätzen zwei bis vier immer wieder kleine Hänger. Dass wir den zweiten Abschnitt trotzdem gewonnen haben, zeigt dass die Qualität da ist. Wir haben jedoch zu viele leichte Fehler gemacht. Aber die kämpferische Einstellung stimmte“, so Ohlms.

In der Bezirksliga blieb die dritte Mannschaft ungeschlagen an der Tabellenspitze. In eigener Halle wurde die MTG Horst II mit 3:1 (25:14, 17:25, 25:21, 25:22) bezwungen. In derselben Spielklasse unterlag die vierte Mannschaft dem VV Humann Essen III mit 0:3 (17:25, 28:30, 23:25). Die fünfte Mannschaft zog in der Bezirksklasse gegen FS Duisburg IV mit 0:3 (23:25, 5:25, 12:25) den Kürzeren.