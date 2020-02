Hamminkeln. Volleyball-Verbandsligist mit viel Licht und Schatten gegen TB Osterfeld. Trainer Ohlms sah einen verdienten Sieg. Die „Dritte“ siegte wieder.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

BW Dingden II jubelt nach einem Fünf-Satz-Krimi

Nach fünf Sätzen und zuvor drei vergebenen Matchbällen war die Freude bei den abstiegsbedrohten Volleyballerinnen von BW Dingden II im Verbandsligaduell gegen den TB Osterfeld groß. Mit 3:2 (25:14, 20:25, 25:16, 19:25, 17:15) gewann die Zweitvertretung und die Anspannung beim Team und Trainer Arne Ohlms entlud sich in ausgelassenem Jubel.

Im ersten Satz hatte es noch nach einem kurzen Match in der Dingdener Sporthalle ausgesehen. Die Ohlms-Sechs baute mit starken Aufschlägen Druck auf, dem die Gäste nicht viel entgegenzusetzen hatten. Doch im zweiten Durchgang folgte ein ganz anderes Bild. Mehr eigene Fehler luden den Gegner ein. Im dritten Abschnitt bedeutete eine Konzentrationssteigerung die erneute Führung, bevor ein Leistungseinbruch in Satz vier das Spiel egalisierte.

Spannung pur

So musste die Entscheidung im Tiebreak fallen, der an Spannung kaum zu überbieten war. BWD führte bereits mit 14:12 und 15:14, doch das reichte jeweils nicht, um die Partie zu entscheiden. Kurz darauf klappt es dann. „Am Ende haben wir den Druck hoch gehalten und selbst die Punkte gemacht. Es war ein verdienter Sieg“, resümierte Ohlms.

Die dritte Mannschaft gewann in der Bezirksliga ihr Match gegen den STV Hünxe II mit 3:1 (26:24, 25:14, 16:25, 25:15) und bleibt an der Tabellenspitze. Einen Punkt durfte sich auch die Viertvertretung gutschreiben. Sie unterlag in der Bezirksliga dem TV Jahn Königshardt III mit 2:3 (24:26, 25:18, 19:25, 25:23, 12:15), bleibt damit aber weiterhin am Tabellenende.

In der Bezirksklasse unterlag BW Dingden V als Tabellensechster dem MTV Rheinwacht Dinslaken mit 0:3 (14:25, 17:25, 21:25).