BW Dingden holt am Samstag ausgediente Weihnachtsbäume ab

Gut sichtbar am Straßenrand sollen sie liegen, dann werden am Samstag in Dingden von der BWD-Volleyball-Abteilung ausgediente Weihnachtsbäume eingesammelt.

Hamminkeln. Die Volleyball-Abteilung von BW Dingden sammelt am Samstag wieder Tannenbäume ein. Allerdings nur in Dingden, in keinem Randgebiet.

Die sportlichen Betätigungen bei den Amateuren liegen aufgrund der Coronaschutzverordnung auf Eis. Die Volleyball-Abteilung von BW Dingden nimmt sich allerdings trotz der Pandemie auch in diesem Jahr wieder der ausgedienten Weihnachtsbäume an.

Am kommenden Samstag (9. Januar) holen Mitglieder der Blau-Weißen die Bäume ab, die bis 9 Uhr gut sichtbar an der Straße gelegt werden sollen. Allerdings erfolgt die Aktion allein in Dingden, in Randgebieten wie beispielsweise Berg oder Lankern wird BWD nicht aktiv. Dabei würden sich die Dingdener über eine Spende freuen, die noch am gleichen Tag - selbstverständlich konkaktlos - eingesammelt wird.