BV Wesel: Keine Geschenke für die Berliner Kellerkinder

Weihnachten ist auch die Zeit der Geschenke und die Gäste des BV Wesel RW (19 Punkte) sind in Sachen Zähler für die Tabelle äußerst bedürftig. Doch der Spitzenreiter der 2. Badminton-Bundesliga hat keineswegs vor, den Kellerkindern aus der Hauptstadt mehr als Gastfreundlichkeit in der Rundsporthalle anzubieten. Dort gibt am Samstag (14 Uhr) das Schlusslicht SV Berliner Brauereien (3) wohl zum vorerst letzten Mal seine Visitenkarte ab. Bereits um 12 Uhr am Sonntag beginnt das Duell mit dem Tabellenvorletzten SG EBT Berlin (6).

„Der Gegner hatte um die Vorverlegung gebeten, um am vierten Advent nicht erst mitten in der Nacht wieder zu Hause anzukommen“, erläutert BV-Teammanager Andreas Ruth. „Diesen Wunsch haben wir gerne erfüllt, zumal das im Hinspiel für uns bei den Berliner Brauereien ja auch möglich gemacht wurde.“

Schnelles Wiedersehen mit Berlin

Dieser Auftritt ist ebenso wenig wie die Partie gegen die Sportgemeinschaft Empor Brandenburger Tor besonders lange her. Anfang November waren die Rot-Weißen in der Hauptstadt unterwegs und entführten mit jeweils 6:1-Erfolgen die volle Punktzahl aus dem Keller.

Der Grund dafür ist, dass in der 2. Bundesliga im Badminton die Rückrunde in umgekehrter Reihenfolge der Gegner im Vergleich zur Hinrunde gespielt wird. Dies soll verhindern, dass bei den immerhin vier Reserven von den personell zumeist üppig besetzten Erstligisten in der Klasse immer dieselben Gegner unter Verstärkungen von „oben“ leiden müssen. Denn Erstliga-Akteure dürfen pro Serie nur zweimal in der Zweiten aushelfen, beim dritten Mal wären sie dort festgespielt.

Lokalsport Viel los am Samstag in der Rundsporthalle Für seinen Heimspieltag so kurz vor Weihnachten hat sich der BV Wesel RW etwas Besonderes einfallen lassen. Am Samstag öffnet die Rundsporthalle bereits um elf Uhr ihre Pforten. Während die Rot-Weißen die Rahmenbedingungen vorbereiten, können Eltern mit ihren Kindern bereits die Federbälle fliegen lassen oder Interessierte einfach mal einen Schläger in die Hand nehmen. Nach dem Spiel gegen die Berliner Brauereien bleiben die Bundesliga-Akteure noch in der Halle, um mit Kindern des Vereins zu spielen. „Das dürfte für viele schon ein ganz besonderes Erlebnis sein“, freut sich nicht nur Andreas Ruth auf die Aktion.

Nur mit ersten Mannschaften bekommen es die Weseler am Wochenende zu tun, auch wenn es für diese nicht gerade rund läuft. „Trotzdem nehmen wir diese Spiele sehr ernst und treten in Bestbesetzung an“, so Ruth. „Natürlich sind wir dann der Favorit. Aber auch gegen diese Gegner gewinnt man in dieser ausgeglichen starken Liga nicht mal eben so. Bei uns ist wieder vollste Konzentration gefragt, wenn wir einen schönen und erfolgreichen Jahresabschluss vor hoffentlich vielen Zuschauern erleben wollen.“

Besonders das Hinspiel gegen EBT hatte gezeigt, wie eng es auch bei einem deutlichen Endresultat werden kann. Die belgischen Weseler Rowan Scheurkogel und Jona van Nieuwkerke hatten ihre Niederlage gegen Francis Karge/Tim Krämer wohl kaum eingeplant. Zudem knöpften die Brandenburger den Rot-Weißen noch weitere drei Sätze ab. Auch das Spielpunktverhältnis von 268:202 lässt nicht unbedingt auf ein 6:1 schließen.

Gegner werden alles versuchen

Maria Kuse (l.) und Ella Diehl lauschen den Ratschlägen von Ella Diehls Gatten und BV-Trainer Rainer Diehl. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

„Die Gegner werden mit ihren derzeitigen Situationen nicht zufrieden sein und alles dafür tun, um bei uns für eine Überraschung zu sorgen“, warnt Ruth, dessen Verein bei einem erfolgreichen Doppelspieltag als Tabellenführer das Weihnachtsfest feiern würde. Ob sich die Gespräche im Lichterglanz des Baumes auch mal um die 1. Liga drehen werden?

„Auch wenn wir schon zweimal auf den Aufstieg verzichtet haben, ist das natürlich ein Thema bei uns“, so Ruth. „Der wesentliche Faktor dafür sind und bleiben aber die Finanzen und ohne weitere große Sponsoren ist die Bundesliga für uns nicht zu stemmen. Personell balancieren wir bereits jetzt auf dem Drahtseil und die Bundesliga ist noch einmal deutlich stärker als die 2. Liga.“

Mit den Spielern des aktuellen Kaders soll im Januar intensiv über die Zukunft gesprochen werden. „Wir haben ein harmonisches Team und würden den Kader gerne zusammenhalten“, so Andreas Ruth.