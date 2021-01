BSV Ostbevern zieht zurück, für BW Dingen nie ein Thema

Hamminkeln. Die Zweitliga-Volleyballerinnen von BW Dingden haben nur noch zwölf konkurrierende Teams. BSV Ostbevern meldet sich wegen Corona ab.

Die Zahl der Vereine in der 2. Volleyball-Bundesliga hat sich um eins auf 13 reduziert. Der BSV Ostbevern wird in dieser Saison keine Partie mehr bestreiten. Alle Begegnungen des im Kreis Warendorf ansässigen Vereins werden mit 0:3 gewertet, damit klettern die Damen von BW Dingden - zum Saisonstart hatte es einen 3:2-Sieg und damit nur zwei Zähler gegeben - auf den dritten Platz. Ostbevern begründet die Rückzugs-Entscheidung mit der Entwicklung des Coronavirus im Team. Sollte die Saison gewertet werden, steht der Verein als erster Absteiger fest. Es besteht jedoch die Option, so die Volleyball-Bundesliga (VBL), „sich zur Saison 2021/22 auf einen freien Platz in der 2. Liga zu bewerben“.

Für Silke Tigler kommt die Entscheidung aus Ostbevern „nicht komplett überraschend". Allerdings räumt die Teammanagerin von BW Dingden auch ein, dass in der Videorunde des Arbeitskreises, in dem die VBL diese Möglichkeit vorgestellt hatte, „nicht abzusehen war, dass ein Verein dies annimmt". Der letztjährige Tabellenvorletzte um die ehemalige Dingdener Jugendspielerin Luisa van Clewe hat sich nun aber für den Rückzug entschieden, der aufgrund der besonderen Umstände auch straffrei erfolgt.

Zehn positive Coronafälle bei Ostbevern

Für die Dingdener Blau-Weißen stand ein derartiger Schritt nie zur Diskussion. „Das wäre vielleicht anders gewesen, wenn wir auch das Problem der vielen Infizierten gehabt hätten", sagt Silke Tigler. Bei Ostbevern war die Partie bei den Skurios Volleys Borken (2:3) letztlich ausschlaggebend für die insgesamt zehn positiven Coronafälle im BSV-Team. „Der Schock saß und sitzt immer noch tief“, sagt Trainer und Abteilungsleiter Dominik Münch. Die Kontakte, die es durch den Sport gebe, seien nicht zu rechtfertigen. Aus Fürsorge gegenüber der eigenen Gesundheit und vor allem gegenüber den Menschen im privaten und beruflichen Umfeld verzichte Ostbevern auf die Saison-Forsetzung der dem Profisport zugeordneten 2. Bundesliga.

Frist für weitere Rückzüge ist verstrichen

Weitere Rückzüge aus der Zweitklassigkeit sind nicht zu erwarten. „Das Thema ist durch, auch da die Frist abgelaufen ist", sagt Silke Tigler. Seit Anfang der Woche befinden sich die Blau-Weißen nach zweiwöchiger Pause übrigens wieder im Training, ein Corona-Schnelltest vor der ersten Einheit fiel bei allen negativ aus. Die BWD-Teammanagerin geht davon aus, dass trotz der Lockdown-Verschärfungen die Saison für die Dingdenerinnen am 16. Januar beim RC Sorpesee fortgesetzt wird. Ob die Rückkehr Luisa van Clewes durch den Rückzug von Ostbevern für Blau-Weiß ein Thema wird, dies kann sich Tigler kaum vorstellen. „Schließlich macht sie in Münster ja ihr Abitur, wir haben uns darüber noch gar keine Gedanken gemacht."

VBL sieht keinen Handlungsbedarf bezüglich des 16. Januar

Auch für Marinus Wouterse „ist das kein Thema". Der niederländische Trainer in Diensten von BW Dingden „rechnet auch nicht damit, dass wir übernächste Woche spielen". Als Beispiel führt er die niederländische höchste Klasse an. „Da haben schon drei oder vier Vereine gesagt, dass sie nicht spielen wollen", erzählt der 64-Jährige. Dies scheint in der 2. Bundesliga anders zu sein. „Wir sehen für uns keinen Handlungsbedarf. Aktuell gehen wir nicht davon aus, dass es weitere Einschränkungen gibt", sagt Fabian Kunze, Geschäftsleiter Medien bei der VBL.