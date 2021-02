Blau-Weiß Dingden erwischt gegen Köln einen schwachen Tag

Hamminkeln Die Zweitliga-Volleyballerinnen von BW Dingden unterliegen dem Tabellenzweiten glatt mit 0:3. Nur der erste Satz verläuft noch eng.

Wegen der befürchteten Wetterkapriolen hatten die Zweitliga-Volleyballerinnen von BW Dingden der Bitte des Zweitplatzierten aus Köln entsprochen und den Start des ursprünglich für 19.30 Uhr angesetzten Verfolgerduells auf 14 Uhr vorgeschoben. Der Plan war, dass die Gäste damit am Nachmittag noch sicher wieder in die Domstadt zurückfahren konnten. Überhaupt nicht geplant hatten die Dingdenerinnen allerdings, dass DSHS Snow Trex diese Rückreise bestens gelaunt mit drei Punkten im Gepäck antreten konnte. Doch so kam es. Die Blau-Weißen konnten zu keiner Zeit an den starken Auftritt vom 2:3 gegen Spitzenreiter Leverkusen vor Wochenfrist anknüpfen und unterlagen erstmals in dieser Spielzeit mit 0:3 (23:25, 18:25, 19:25).

Wouterse nimmt die Spielerinnen in Schutz

"Manchmal klappt es, manchmal eben nicht", wollte BWD-Coach Marinus Wouterse hinterher nicht zu arg mit seinen Schützlingen ins Gericht gehen. Der Niederländer hatte früh bemerkt, dass sein Team einfach einen dieser zuletzt ganz seltenen Tage erwischt hatte, an denen kaum etwas zusammenlief. Das war auch schon im ersten Satz, der noch sehr knapp an Köln ging, deutlich zu spüren. Kaum eine Spielerin zeigte Normalform, und weil schon die Annahme immer wieder schwächelte, fiel es durchweg schwer, den starken Kontrahenten ernsthaft unter Druck zu setzen. Gelang der Aufbau einmal ordentlich, fehlte den Angreiferinnen häufig das glückliche Händchen. Nach 14:18-Rückstand im ersten Satz kämpfte sich Dingden noch einmal auf 20:20 heran, war in der entscheidenden Phase aber wieder die Mannschaft, die mehr leichte Fehler machte.

0:9-Rückstand ist eine zu große Hypothek

Der Start in den zweiten Durchgang misslang dann völlig, die ersten neun Punkte gingen allesamt an den Gast. "Danach haben wir es eigentlich ganz gut gemacht", befand Wouterse, doch die Hypothek war gegen clever agierende Kölnerinnen einfach zu groß, um noch einmal eine Wende herbeizuführen. Beim Stand von 15:17 machte der Gast die nächsten vier Punkte und ließ sich auch diesen Satz nicht mehr nehmen.

Leni Vehns sammelt erneut Spielpraxis

Für den dritten Abschnitt nahm sich BWD noch einmal viel vor und erkämpfte sich auch gleich die ersten beiden Punkte, aber eine echte Leistungssteigerung gelang nicht mehr. Spätestens bei 7:16-Rückstand war das Match gelaufen. "Wir hätten wohl noch bis Weihnachten spielen können und keinen Satz mehr geholt", sagte Wouterse, der die 14-jährige Leni Vehns im dritten Satz wieder einige Spielpraxis sammeln ließ. Rekonvaleszentin Greta Klein-Hitpaß war im zweiten Abschnitt nur für zwei Punkte im Spiel. Bei ihr sieht der Trainer aber einen deutlichen Aufwärtstrend.

BWD: Kruse, Eva Schmitz, Kuipers, Kappmeyer, Baumeister, Hegering, Maike Schmitz, Neuhäuser, Priebs, Harbring, Vehns, Klein-Hitpaß.