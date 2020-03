Bell-Brüder übernehmen für Stephan Schmücker SV Schermbeck

Die abstiegsbedrohten Landesliga-Handballer des SV Schermbeck haben sich von ihrem Trainer getrennt. Der Verein gab bekannt, dass Stephan Schmücker nicht mehr länger die sportliche Verantwortung auf der Bank des in sportliche Schieflage geratenen Teams tragen wird. Mit nur einem Punkt Vorsprung auf den einzigen Abstiegsrang steckt der SVS mitten im Kampf um den Klassenverbleib – so die Handball-Saison angesichts des Coronavirus noch mal fortgesetzt wird – und blieb in dieser Spielzeit deutlich hinter den eigenen Erwartungen zurück.

Nachfolger von Schmücker, der die Mannschaft im Sommer 2018 übernahm und eine überdurchschnittlich gute erste Saison ablieferte, werden die beiden Bell-Brüder Niklas und Frederik. Sie übernehmen Verantwortung für die Mannschaft erst einmal kommissarisch, bis die Nachfolge neu geregelt ist. „Aufgrund der derzeit schwierigen sportlichen Situation und mit Blick in die Zukunft, haben Stephan Schmücker und der Abteilungsvorstand im beidseitigem Einverständnis beschlossen, ab sofort getrennte Wege zu gehen”, so Burkhard Holl, Handball-Abteilungsleiter des SVS, in einer offiziellen Verlautbarung des Vereins.

„Natürlich bin ich ein wenig enttäuscht über die aktuelle Entwicklung, weil ich noch immer fest davon überzeugt bin, dass wir nicht abgestiegen wären”, so Schmücker zu der Trennung. „Letztlich aber akzeptiere ich diesen Schritt, auch weil die Entscheidung von allen Seiten so mitgetragen wird. Ich blicke zurück auf zwei großartige Jahre, in denen ich mit tollen Menschen arbeiten durfte.”