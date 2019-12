Beim Hamminkelner SV gibt es Wortgefechte statt Gegenwehr

Mit dem Abpfiff ergriffen etliche Kicker des Bezirksligisten Hamminkelner SV blitzartig die Flucht. Zu feiern hatten sie angesichts einer 0:6 (0:2)-Heimklatsche gegen die DJK SF 97/30 Lowick sowieso nichts, bitterkalt war es zudem. Doch hitzig ging es bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt auch noch mal zu. Allerdings nicht zwischen den beiden Kontrahenten auf dem Platz, sondern vereinsintern beim HSV zwischen dem Sportlicher Leiter Detlev Hooymann und Spieler Peter Hütten.

Das lautstarke Wortgefecht entzündete sich an einer Personalie, die in den vorangegangenen 90 Minuten überhaupt keine Rolle gespielt hatte. Sabri Bulut, derzeit vereinslos und davor in Reihen des Weseler SV, hatte beim kriselnden Bezirksligisten zuletzt mittrainiert. Peter Hütten, Co-Trainer der Hamminkelner, trat gegenüber dem Sportlichen Leiter vehement für eine Verpflichtung des 33-Jährigen ein. Doch Detlev Hooymann lehnte dies kategorisch ab. Er habe sich bei einigen Verantwortlichen der früheren Vereine des Stürmers informiert, sie hätten ihm abgeraten. Die Emotionen zwischen den beiden Hamminkelnern kochten weiter hoch, möglicherweise auch den zuvor Gesehenen geschuldet.

Denn nicht nur, dass der HSV bei einem mickrigen Zähler aus nunmehr sieben sieglosen Spielen blieb. Auch die Vorstellung ähnelte eher der eines A-Ligisten. „Das war der absolute Tiefpunkt seitdem ich hier in Hamminkeln der Trainer bin“, meinte Michael Tyrann nach dem Abpfiff. Er hatte kurzfristig auf den erkrankten Alexander Siepen verzichten müssen, beorderte Jörn Bergendahl in die Abwehrkette und Peter Hütten ins defensive Mittelfeld. Vorne sollte es neben Tom Wirtz diesmal Raik Wittig richten.

In einer über weite Strecken schwachen und ereignislosen ersten Hälfte, auch der Tabellenvierte aus Lowick brachte zunächst kaum Konstruktives zustande, hätte Wittig die Partie für den HSV in bessere Bahnen lenken können. Wirtz hatte in der gegnerischen Hälfte den Ball erobert und den 39-Jährigen auf die Reise geschickt, der aber freistehend am Keeper Niklas Burdak scheiterte (26.). Dies sollte außer einem Freistoß von Oliver Vos an die Latte (48.) die einzige HSV-Chance bleiben.

Lokalsport So haben sie gespielt HSV: Tünte; Bergendahl, Hollenberg, Vos, Sweers, Hooymann (79. Bongers), Hütten Kürekci, Blümer (54. Kluitmann), Wittig (61. Laub), Wirtz. Tore: 0:1 Obradovic (37.), 0:2 Hollenberg (40./Eigentor), 0:3 O. Tünte (51.), 0:4 Kämmler (66.), 0:5 Obradovic (79.), 0:6 Boland (86.).

Dazwischen lagen der Führungstreffer durch Jovan Obradovic (37.) und ein Eigentor von Niklas Hollenberg nach einer Ecke (40.). Nach dem Seitenwechsel brach der Hamminkelner SV dann teilweise komplett ein. Dass nur noch Oskar Tünte (51.), Marco Kämmler nach einem kapitalen Schnitzer von HSV-Schlussmann Sascha Tünte (66.), erneut Obradovic (79.) und Mike Boland (86.) für den Gast aus Lowick trafen, war sicherlich nicht der Gegenwehr der Hausherren zu verdanken. Die blieb schließlich weitgehend aus. „Das war erschreckend, wie wir uns in der zweiten Hälfte verkauft haben. Ich muss mir jetzt viele Gedanken machen“, so Tyrann.