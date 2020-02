Nachdem sie sich in den vergangenen Partien endlich ein wenig freigespielt haben, können die Verbandsliga-Handballer der HSG Wesel den anstehenden Aufgaben entspannter entgegensehen. Mit 5:1-Punkten aus den letzten drei Begegnungen hat das Team von Trainer Jan Mittelsdorf vor der nächsten Aufgabe nicht nur den Abstand zu den Abstiegsplätzen auf komfortable sieben Zähler ausbauen können, sondern sich in der Tabelle auch bis auf den siebten Rang vorgeschoben. Und diese Position will die Mannschaft am Wochenende unbedingt verteidigen, wenn es im Auswärtsspiel am späten Sonntagmittag (13.40 Uhr) bei der Turnerschaft Lürrip um weitere wichtige Verbandsliga-Zähler geht.

Der Gegner liegt in der Tabelle lediglich zwei Punkte und zwei Plätze schlechter, weshalb Mittelsdorf ein enges Duell erwartet. „Ich gehe davon aus, dass das eine Begegnung auf Augenhöhe wird”, so der Coach der HSG. „Angesichts der aktuellen Konstellation kann man kaum etwas anderes erwarten.“ Schon das Hinspiel im Herbst des vergangenen Jahres war eine Auseinandersetzung auf des Messers Schneide, die die Weseler am Ende glücklich mit einem Tor Differenz (28:27) für sich entscheiden konnten.

HSG Wesel fehlt die nötige Konstanz

Damals hatte die HSG große Probleme mit dem stark besetzten linken Rückraum der Lürriper. „Den müssen wir unbedingt besser in den Griff bekommen”, so Mittelsdorf, der auch weiß: „Die brennen auf Wiedergutmachung nach der knappen Niederlage im Hinspiel und brauchen die Zähler ein wenig dringender als wir, um sich aus dem Tabellenkeller zu spielen.”

Der HSG-Trainer aber ist verhalten optimistisch aufgrund der zuletzt gezeigten Abwehrleistungen seines Teams. „Da haben wir in den vergangenen Partien sehr gut agiert, und genau da müssen wir auch wieder hin”, sagt er. „Dennoch ist auch diesmal der Ausgang des Matches völlig offen.” Er weiß um die Wankelmütigkeit seines Teams, denn trotz der zuletzt gezeigten guten Leistungen fehlt es seinem Kollektiv noch an der erforderlichen Konstanz.

„In dem Punkt sind wir einfach noch nicht cool genug”, sagt Mittelsdorf. „Wenn wir uns zusammenreißen, können wir in dieser Liga so ziemlich jeden schlagen. Deshalb gilt es, das Positive aus den letzten Spielen mitzunehmen und in der Fremde zu punkten.”

Lokalsport Bisher zwei Erfolge bei Auswärtsspielen Den letzten Sieg in der Fremde feierten die Weseler Handballer im vergangenen Jahr. Kurz vor Weihnachten kam die HSG zu einem 27:24-Erfolg beim HC TV Rhede. Anschließend brachte die Truppe von Trainer Jan Mittelsdorf noch einen Zähler vom Gastspiel in Neukirchen (24:24) mit. Zwei Siege, ein Unentschieden und sechs Niederlagen weist die Bilanz in Auswärtsspielen auf.

Sorgen bereitet dem Trainer allerdings die personelle Situation der HSG. Gleich vier Spieler drohen am Wochenende auszufallen. Sicher werden Michael Steffens (krankheitsbedingt), Florian Jacobi (Urlaub) und Daniel Hojan (beruflich verhindert) fehlen, hinter dem zuletzt formstarken Daniel Weber steht ein Fragezeichen, weil er sich derzeit mit einer Fußverletzung herumplagt. „Unser Ziel bleibt es dennoch, zu gewinnen und den Platz im einstelligen Bereich der Tabelle zu behalten”, sagt Mittelsdorf. „Je eher wir sicheres Land erreichen, um so einfacher wird es, die Mannschaft weiterzuentwickeln.”