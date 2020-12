Als Corona auf den Sport zunächst noch kaum Einfluss nimmt

Am Niederrhein Die ersten zwei Monate des Jahres 2020 laufen noch normal ab, doch ab März nimmt das Coronavirus immer mehr Einfluss auf das Geschehen.

Das neue Jahr beginnt mit einem Wochenende, das es in dieser Form 2020 nicht mehr geben wird. Zu dem Zeitpunkt ist das Coronavirus noch weit entfernt, erste Meldungen aus China werden noch gelassen registriert. Dies ändert sich in den nächsten Wochen und Monaten grundlegend. Vier Großereignisse stehen auf dem Programm, zudem nehmen die 2. Bundesligen im Badminton und Volleyball ihren Spielbetrieb bereits wieder auf.

Erstmals geht in Wesel ein Marathonlauf über die Bühne. Der bisherige Ausrichter aus Kevelaer hat sich zurückgezogen, die Lauffreunde HADI Wesel springen ein. Und die Premiere hat es in sich: 1438 Starter begeben sich auf die Runden rund um den Auesee. Der Weseler Triathlet Sascha Hubbert trägt sich nach 2:48,32 Stunden als erster Sieger ein. Beim Halbmarathon lässt Kirsten de Baey-Ruszin die Konkurrenz in 1:21,43 Stunden hinter sich. Für die Athletin des Hamminkelner SV ein vielversprechender Start in ihr erstes Jahr als Profi-Triathletin.

Überraschung in Wesel, Favoritensieg in Hamminkeln

Die Fußballer treffen sich unter dem Hallendach, um den Weseler und Hamminkelner Stadtmeister zu ermitteln. Der B-Ligist Viktoria Wesel wiederholt durch ein 2:1 im Finale gegen den PSV Lackhausen II, der für die personell arg angeschlagen erste Garnitur eingesprungen ist, seinen Sensationssieg aus dem Vorjahr. Ganz anders die Situation in Hamminkeln: Landesligist BW Dingden feiert einen Hattrick, sichert sich mit einem 2:1 über den A-Ligisten BW Wertherbruch den Titel. Bei den Damen landet GW Lankern durch ein 2:0 über den HSC Berg auf Platz eins, der Hamminkelner SV II holte sich durch ein 5:0 gegen BW Wertherbruch II die Meisterschaft der zweiten Teams. In Wesel verweist der PSV Lackhausen II die Konkurrenz auf die Plätze.

Zum dritten Mal in Folge reitet eine Amazone beim „Großen Preis von Gahlen“ zum Sieg. Angelique Rüsen (Marl), die für den Stall von Christian Ahlmann startet, lässt mit Calvino im Stechen die Brüder Toni und Felix Haßmann (beide Lienen) hinter sich. Vanessa Borgmann (RFV Jagdfalke Brünen) belegt beim Höhepunkt des großen Springturniers des RV Lippe-Bruch Gahlen den elften Rang mit einem Abwurf.

Kicker lösen sich vom Verein SV Schermbeck

Bei der Fortführung der Zweitliga-Runde behaupten sich die Badminton-Asse des BV Weseler RW mit 4:3 gegen den STC BW Solingen als Spitzenreiter, während die Volleyball-Damen von BW Dingden mit 0:3 beim Tabellenführer Stralsunder Wildcats den Kürzeren ziehen.

Einen Fehlstart ins neue Jahr leistet sich der Handball-Verbandsligist HSG Wesel. Gegen Treudeutsch Lank heißt es in eigener Halle 26:27.

Die Fußballer des SV Schermbeck wollen sich im Sommer vom Spielverein 1912 Schermbeck lösen und mit den rund 600 Mitgliedern den Sportverein 2020 Schermbeck gründen. Die Ausgliederung begründen die Verantwortlichen damit, deutlich flexibler reagieren zu können. Bei den Dorstener Stadtmeisterschaften gewinnt der „alte SVS“ als Oberligist das Finale mit 4:1 gegen RW Deuten.

Ehemaliger Profi übernimmt GW Lankern

Der Fußball-B-Ligist GW Lankern verpflichtet einen ehemalige Profi als Trainer für die neue Saison: Harald Katemann, der 124 Spiele für Fortuna Düsseldorf bestritt, wird Nachfolger von Robert Rowoldt.



Beim „Fest des Weseler Sports“ werden die erfolgreichsten Aktiven des vergangenen Jahres ausgezeichnet. Diesmal sind es das Basketball-Talent Jonas Humm von Weseler TV, Reiterin Elisa Abeck (RV St. Hubertus Obrighoven) sowie das Senioren-Tanzpaar Arnd und Delia Lohmeier (TSC Let’s Dance Wesel).

SV Schermbeck verlängert Vertrag mit Falkowski nicht

Dank der Kooperation mit der Nachwuchsabteilung des FC Schalke 04 richten die Jungkicker des PSV Lackhausen erstmals einen Elitecup für U-12-Mannschafte aus. Im Feld der Nachwuchsteams unter anderem von RW Oberhausen, VfL Bochum, FC Schalke 04, MSV Duisburg und Wuppertaler SV muss die PSV-Jugend frühzeitig die Segel streichen. Den Sieg holt sich Arminia Bielefeld.

Paukenschlag beim Fußball-Oberligisten SV Schermbeck: Der Vertrag mit Thomas Falkowski, der den SVS in die Oberliga, danach zum Klassenerhalt und zum Zeitpunkt der Entscheidung auf Tabellenplatz sechs geführt hat, wird im Sommer nicht verlängert. „Ich bin vor vollendete Tatsachen gestellt worden, das ist ein Schlag ins Gesicht“, sagt Falkowski. Abteilungsleiter Michael Steinrötter nennt als Gründe wirtschaftliche Aspekte und spricht von Kandidaten, die „von der Philosophie besser zum Verein passen“.

BV Wesel RW zieht sich aus 2. Bundesliga zurück

Der nächste Paukenschlag vollzieht sich beim Badminton-Zweitligisten BV Wesel RW. Die Rot-Weißen, die schon länger von einer finanziellen Hängepartie bezüglich der Zugehörigkeit in der zweithöchsten Klasse gesprochen haben, ziehen sich freiwillig aus der 2. Bundesliga zurück. „Um unsere Nachwuchsarbeit nicht zu gefährden, müssen wir die Reißleine ziehen“, sagt der Teammanager und 2. Vorsitzende des Vereins, Andreas Ruth. Beides ist finanziell nicht mehr zu stemmen, zwischen 25.000 und 30.000 Euro bewegt sich der Etat für die 2. Bundesliga. In der Jugendarbeit ist Rainer Diehl hauptberuflich, seine Ehefrau Ella als Teilzeitkraft tätig. Später entscheiden sich die Verantwortlichen für den Rückzug in die Regionalliga, vom Zweitliga-Team bleiben nur noch Maria Kuse und Jan Felix Matulat übrig.

Nun ist auch klar, wer beim Fußball-A-Ligisten SV Bislich auf den im Sommer scheidenden Trainer Steffen Herden folgt: Aycin Özbek übernimmt nach fünf Jahren als Coach des SV Brünen, bei dem er seinen Abschied zum Sommmer schon lange angekündigt hat, diese Aufgabe.

Das passiert im Februar

Der Fußball-A-Ligist SV Brünen hat mittlerweile auch das Nachfolgerproblem für Aycin Özbek gelöst. Die Verantwortlichen bevorzugen mit Michael Stenk und Wolfgang Schanzmann eine interne Variante mit zwei gleichberechtigten Übungsleitern. Allerdings hat dieses Trainerduo dann doch keinen Bestand bis zum Start in die neue Saison, da Wolfgang Schanzmann aus beruflichen Gründen passen muss. Ein Ersatz ist mit Jörg Gonschior, langjähriger Coach des Hamminkelner SV, schnell gefunden.

Auch beim Fußball-B-Ligisten GW Flüren gibt es im Sommer einen neuen Verantwortlichen auf der Trainerbank. Jörg Bömer, zuletzt für die Landesliga-Kickerinnen von Borussia Bocholt zuständig und davor Coach bei den Damen von GW Lankern, löst Mattias Lange ab.

VSG Wesel löst sich auf und geht zum 1. WSV

Der 1. Weseler Schwimmverein gewinnt rund 40 Mitglieder dazu. Die Versehrten-Sport-Gemeinschaft (VSG) Wesel fusioniert mit dem 1. WSV, verschwindet damit allerdings auch vollkommen von der Bildfläche. Der Schwimmverein besitzt nun rund 620 Mitglieder.

Der Tabellenvorletzte BW Dingden meldet sich eindrucksvoll im Abstiegskampf zurück. Mohamed Salman trifft bei seinem Comeback zum 1:0-Siegtreffer gegen VSF Amern, doch mit dem 0:1 beim Konkurrenten SV Hönnepel-Niedermörmter herrscht wieder Dingdener Tristesse. Auf Augenhöhe agiert der PSV Lackhausen beim Spitzenreiter Spvgg. Sterkrade-Nord nur 70 Minuten, dann heißt es noch 1:5 (1:1). Dadurch trennen den Weseler Tabellenvierten 18 Punkte vom Ligaprimus.

Grenzlandliga kommt bei den Jungkickern

Der Gemeindesportverband Schermbeck kürt den Rettungsschwimmer Thorsten Sonsmann nach 2014 zum zweiten Mal zum erfolgreichsten Sportler. Damit verweist er den Springreiter Martin Sterzenbach und das Tanzpaar Sandra Kornfeld/Norman Hermanski auf die weiteren Plätze.

Im Jugendfußball zeichnet sich für die Saison 2020/21 eine Änderung ab. In den Altersklassen der A-, B- und C-Junioren soll eine sogenannte Grenzlandliga eingeführt werden, die zwischen der Leistungsklasse und der Niederrheinliga angesiedelt ist. Zwölf Mannschaften sollen einer Gruppe angehören, die Kreise Rees/Bocholt, Moers und Kleve/Geldern kooperieren und schicken jeweils vier Teams ins Rennen.

Sleiman Salha wird neuer SVS-Trainer

Kein Sieg in den zurückliegenden neun Begegnungen, doch der Fußball-Bezirksligist Hamminkelner SV hält zu seinem Trainer. Michael Tyrann geht in der Spielzeit 2020/21 in seine dritte Saison beim HSV. Peter Hütten hört aus beruflichen Gründen als Co-Trainer auf, Jan-Christian Sweers rückt auf.

Rund einen Monat nachdem bekannt geworden ist, dass der SV Schermbeck im Sommer den Vertrag mit dem Trainer der Oberliga-Kicker, Thomas Falkowski, nicht verlängert, steht der Nachfolger fest. Mit Sleiman Salha findet der Verein eine interne Lösung. Der 31-Jährige coacht die zweite Schermbecker Garnitur, die in der Kreisliga A um Punkte kämpft. Sein Co-Trainer wird Christopher Pache, der vom Bezirksligisten SV Herbede kommt. Später stößt noch Richard Weber dazu, der aufgrund einer Verletzung mit 29 Jahren die Fußballschuhe an den Haken hängen musste. Zuletzt kickte er bei Wattenscheid 09.

Vor dem eigentlich zum Saisonabschluss geplanten Doppelspieltag klettert der BV Wesel RW durch ein 6:1 über den 1. BV Mülheim II auf den ersten Platz in der 2. Badminton-Bundesliga. Als Meister wollen sich die Rot-Weißen aus der zweithöchsten Klasse zurückziehen.

Das passiert im März

Am ersten März-Wochenende gibt die Coronavirus-Pandemie einen ersten Vorgeschmack, was für eine Welle auf die Menschen und den Sport in den nächsten Wochen und Monaten zurollt. Die Partie in der Fußball-Kreisliga A zwischen dem SV Bislich und dem HSC Berg wird abgesagt, da beim Gastgeber ein Corona-Verdachtsfall besteht. Dieser bestätigt sich später allerdings nicht.

Auf der ganz großen Fußballbühne taucht ein ehemaliger Kicker des Landesligisten PSV Lackhausen auf. Timm Golley, der zwei Jahre am Molkereiweg zuhause war, tritt mit dem damals noch Viertligisten 1. FC Saarbrücken im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen den Erstligisten Fortuna Düsseldorf an. Mit 7:6 (1:1) nach Elfmeterschießen setzt sich der Underdog durch. Timm Golley kommt nach 80 Minuten aufs Spielfeld und setzt einige Akzente. Dass er im Elfmeterschießen nicht trifft, wird durch den eigenen, herausragenden Keeper Daniel Batz zur Randnotiz.

Sebastian Kaiser kehrt zum PSV Lackhausen zurück

Letztmals für lange Zeit geht ein Fußballspieltag noch einmal komplett über die Bühne. Der abstiegsgefährdete Landesligist BW Dingden sieht in Scherpenberg kein Land (2:5), auch der PSV Lackhausen verliert (1:3 gegen SV Sonsbeck). Zudem zieht der Oberligist SV Schermbeck beim TuS Ennepetal mit 1:2 den Kürzeren.

Schlussmann Sebastian Kaiser kehrt zur neuen Saison zum Fußball-Landesligisten PSV Lackhausen zurück. Nach zwei Spielzeiten beim Ligakonkurrenten VfL Rhede wechselt er im Sommer zusammen mit dem Teamkollegen Yannick Oenning zum Molkereiweg.

Volleyballer brechen die Spielzeit wegen Corona ab

Der Handballverband Niederrhein setzt wegen der Coronavirus-Pandemie die Saison erst einmal aus. Der Fußballverband Niederrhein, der Westdeutsche Tischtennis-Verband und der Deutsche Badminton-Verband folgen den Handballern. Einen Schritt weiter geht die Volleyball-Bundesliga (VBL), die die Spielzeit in der 2. Bundesliga für beendet erklärt. Nach 18 der eigentlich 24 Spieltage belegen die Damen von BW Dingden den sechsten Rang. Letztlich gibt es bei den Volleyballern keinen Meister und keine Absteiger.

Stephan Schmücker ist nicht mehr Trainer des Handball-Landesligisten SV Schermbeck. Das abstiegsgefährdete Team soll erst einmal von den Bell-Brüdern Niklas und Frederik gecoacht werden.

Ein ehemaliger Fußball-Profi steigt als Trainer bei einem C-Ligisten ein: Im Sommer übernimmt Thomas Vtic (u.a. MSV Duisburg) das einstiges Weseler Aushängeschild Weseler SV.