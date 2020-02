Abstiegskampf pur bringt die Brisanz beim SV Brünen

Hamminkeln. Der A-Ligist empfängt am Mittwoch um 19.30 Uhr den GSV Suderwick. Trainer Aycin Özbek: „Eine Niederlage dürfen wir uns nicht erlauben.“

Aycin Özbek weiß um die Brisanz der Nachholpartie. „Wenn wir gegen die Konkurrenz von unten nicht punkten, dann haben wir in der A-Liga auch nichts zu suchen“, sagt der Trainer des SV Brünen. Der Gastgeber weist als Viertletzter in der höchsten Fußballklasse auf Kreisebene 18 Zähler auf, der Gast GSV Suderwick steht einen Platz und zwei Punkte besser da. Die Begegnung wird am Mittwoch um 19.30 Uhr angepfiffen.

Dass das Wetter den Brünern noch einen Strich durch die Rechnung macht, dies hofft Aycin Özbek nicht. Er weiß, dass die Chancen sehr gering sind, dass an einem anderen Termin die personelle Situation entscheidend besser sein könnte. Zumal die Ausfallliste mit Antranik Kodak (Oberschenkelblessur), Harutjun Kodak (Kreuzbänder gereizt) und Malte Roschkowski (Knöchelprobleme) heute recht überschaubar daherkommt. Gefährdet ist noch der Einsatz von Ben Hutmacher aus Studiengründen.

Positive Aspekte

„Eine Niederlage dürfen wir uns nicht erlauben“, sagt Aycin Özbek. Allerdings will der im Sommer scheidende Trainer auch lieber mit positiven Aspekten in die Partie gehen. „Bei einem Sieg sind wir wieder super dran“, so Özbek.