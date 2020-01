2:0! SV Schermbeck nur bis zum Platzverweis gut gefordert

Im vorletzten Testspiel vor dem Ende der Winterpause in der Fußball-Oberliga kam der SV Schermbeck zu einem 2:0 (1:0)-Erfolg beim Westfalenligisten YEG Hassel. Für den im Sommer scheidenden Coach Thomas Falkowski war die Partie kurz nach der Pause nicht mehr so aussagekräftig, da der Gastgeber ab dem Zeitpunkt aufgrund einer Ampelkarte nur noch zu zehnt agierte.

„Ich hätte mir schon eine komplette Partie mit elf gegen elf gewünscht“, sagte der Schermbecker Trainer, der auf etliche angeschlagene Akteure hatte verzichten müssen. So waren nur 14 Feldspieler mitgereist. In der Halbzeit musste mit Mel Louis Gerner noch ein Kicker mit Kniebeschwerden raus. „Ich hoffe, dass es nichts Schlimmes ist“, so Thomas Falkowski.

Zur Führung kam der SVS durch Miles Grumann nach perfektem Zuspiel durch Dominik Milaszewski (40.). „In der ersten Hälfte war es ein guter Test, in dem wir etwas Glück hatten, dass wir nicht auch einen Treffer kassiert haben“, räumte Falkowski ein. Milaszewski markierte den zweiten Treffer (68.).

Auf seinen Halbfinalgegner im Westfalenpokal muss der SVS weiter warten. „Es gibt noch keinen Termin für die Auslosung“, sagt Pokalspielleiter Klaus Overwien.