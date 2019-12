0:6 im Heimspiel: Neuling BW Dingden zahlt weiter Lehrgeld

Hamminkeln. In der Fußball-Landesliga muss Neuling BW Dingden weiter Lehrgeld bezahlen. Gegen den Tabellenzweiten Teutonia St. Tönis gab es ein 0:6.

Angesichts einiger schmerzhafter Personalausfälle hielt sich die Erwartungshaltung beim Fußball-Landesliga-Neuling Blau-Weiß Dingden natürlich in Grenzen, gegen den besten Angriff und die stärkste Abwehr der Liga etwas auszurichten. Und natürlich war Teutonia St. Tönis nicht die Kragenweite der Gastgeber. Aber musste es gleich ein übles 0:6 (0:3) vor 150 frierenden Fans sein? „Schön war es jedenfalls nicht“, stellte Trainer Dirk Juch fest.

Genauer gesagt konnte der ehemalige Zweitliga-Profi von Rot-Weiß Oberhausen nur einen positiven Fakt am Ende einer gründlichen Abreibung seiner Blau-Weißen nennen: „Am kommenden Sonntag gegen Fischeln haben wir die Chance, mit einem Dreier die Abstiegsplätze zu verlassen.“ Doch auch dazu bedarf es einer kleinen Leistungsexplosion. Gegen die um den Oberliga-Aufstieg spielenden Teutonen war die Partie aus Dingdener Sicht allenfalls in der ersten halben Stunde okay.

Schwer zu bremsen: St. Tönis’ Japaner Hiroya Genda (rechts). Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Wie deutlich der Leistungsunterschied war, zeigte sich bereits bei Halbzeit. Gäste-Trainer Bekim Kastrati, einst Gladbacher, Düsseldorfer und Wuppertaler Angriffsprofi, hielt eine mega-kurze Ansprache, gönnte sich dann eine ausgiebige Pausen-Zigarette – und wechselte seinen Torhüter. Der 18-jährige Rico Henkel kam für Felix Burdzik. „Rico ist immer da und hatte sich schlicht eine Chance verdient“, so Kastrati.

Außenverteidiger unter Druck

Furcht vor einem Dingdener Feuerwerk in der zweiten Halbzeit gab es nicht. Und dies zurecht. Schon vor der Pause hatten es die Gäste leicht. Zu leicht, wie BWD-Trainer Juch kritisierte: „Für einige meiner Jungs geht das Spiel gegen einen solch starken Gegner einfach zu schnell.“

Stellvertretend für diese Anmerkung standen beide Außenverteidiger. Ferhat Cavusman hatte den zweimaligen Torschützen Brian Dollen (7./58.) ebenso wenig im Griff wie Gerrit Lange den laufstarken Japaner Hiroya Genda.

Dazu kam mit Burhan Sahin, der seine Saisontreffer zwölf und 13 (62./86.) anbrachte, ein spielstarker Mittelstürmer. Trotzdem schlug sich Dingden mit groben Fehlern irgendwie auch selbst. Vor Dollens 1:0 hebelte Strodes Gassenpass auf Flankengeber Baum die blau-weiße Viererkette aus. Beim 0:2, ein Kopfballtreffer von Innenverteidiger Lukas Stiels nach Freistoß von Kevin Breuer, schien die BWD-Defensive in Kältestarre verfallen zu sein (37.).

Gegentreffer Nummer drei, ein Freistoß von Breuer, ging auf die Kappe von Torsteher Johannes Buers. Der ließ den Ball unbedrängt durch die Handschuhe rutschen. Mit Dollens 4:0 nach Vorarbeit von Torjäger Sahin war alle Spannung aus der Partie gewichen.

Hinterher diskutierte denn auch niemand mehr über das vermeintliche 1:3 von Philipp Rensing, das wegen Abseits fünf Minuten nach der Pause nicht gezählt hatte. Doch auch nach einem Gegentor hätten Teutonen vermutlich noch eine Schüppe drauflegen können.

Das Spiel in der Statistik:

BWD: J. Buers – Cavusman, Tulgay, Weirather (77. Schneiders), Lange – Meyering – Sack (74. Fiebig), Ameling (70. Kruse), St. Buers, F. Leyking (60. Holtkamp) – Rensing.

Tore: 0:1 Dollen (7.), 0:2 Stiels (37.), 0.3 Breuer (44.), 0:4 Dollen (58.), 0:5 Sahin (62.), 0:6 Sahin (86.).

Schiedsrichter: Celal Simsek (FC Sterkrade 72).