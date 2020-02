Das neue Jahr fängt in der Fußball-Bezirksliga mit einem Knüller an. Der auch nach 15 Spielen immer noch ungeschlagene Spitzenreiter Erler SV 08 empfängt den Tabellenneunten SC Hassel. Von einer klaren Angelegenheit spricht trotz des auf den ersten Blick ungleichen Duells niemand. Anstoß ist am Sonntag um 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz an der Oststraße. Dorthin weichen die Erler aus, weil ihr Rasenplatz am Forsthaus nicht bespielbar ist.

„Die Erler haben zwar 20 Punkte mehr auf dem Konto als wir, aber in einer einzigen Partie kann immer viel passieren“, sagt Hassels Trainer Tim Kochanetzki. Er traut seiner Mannschaft durchaus eine Überraschung zu und hofft darauf, dass sie die erste sein wird, die den ESV 08 als Verlierer vom Platz schickt. „Wir wollen gewinnen“, so fügt er hinzu, „aber wir wissen auch, dass wir dafür einen verdammt guten Tag benötigen. Wir werden uns auf keinen Fall hinten reinstellen“ Mut macht ihm, dass sein Team seit neun Spieltagen ungeschlagen ist.

Das Hinspiel entscheidet der Erler SV 08 mit 2:1 für sich

Im Hinspiel war der Sport-Club nahe dran, den Nachbarn aus dem Stadtosten zu besiegen. Er lag bis elf Minuten vor Schluss mit 1:0 vorne, aber dank eines umstrittenen Strafstoßes und eines Sonntagsschusses hatten am Ende dann doch die Erler die Nase glücklich mit 2:1 vorne. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe“, sagt Tim Kochanetzki rückblickend.

Ein Spiel auf Augenhöhe – das erwartet Erles Coach Hartmut Scholz auch diesmal. „Beide Mannschaften haben keine gute Winter-Vorbereitung hinter sich“, sagt er. Ihm gefielen in den Testspielen vor allem die Defensivarbeit und das Umschaltspiel seines Teams nicht. „Aber Vorbereitung ist Vorbereitung. Ab Sonntag kommt es drauf an. Das ist auch meiner Mannschaft bewusst. Sie ist in der Lage, sich zu steigern. In den jüngsten Trainingseinheiten ist sie bereits mit einer ganz anderen Konzentration und Aggressivität zu Werke gegangen.“

Nico Wollny ist beim ESV 08 die neue Nummer eins

Er weiß, dass die letzten elf Spiele dieser Saison trotz eines Sieben-Punkte-Vorsprungs auf den Tabellenzweiten FC Marl kein Spaziergang auf dem angestrebten Weg zum Aufstieg in die Landesliga sein werden. „Wir sind die Gejagten“, betont der 52-Jährige. „Wir wissen, was uns nicht nur am Sonntag erwartet, aber wir wissen auch, dass wir uns vor keiner Mannschaft verstecken müssen, auch nicht vor dem SC Hassel.“

Nach einer Nasenoperation steht Christoph Reckort vorerst nicht zur Verfügung. Simon Schleich, Chris Hegemann und Bastian van den Boom gehören dem Kader an, sind aber aufgrund Trainingsrückstands aktuell keine Option für die erste Elf. Das Tor hütet Nico Wollny. Er ist die neue Nummer eins beim ESV 08 anstelle des zum VfB Günnigfeld abgewanderten Tobias Zimmer.

Der SC Hassel hat mit Nils Thomczik, Mert Durmaz und Marco Lukas ebenfalls den Verlust von Abgängen zu verkraften und muss zudem Marco Jeremias (Studium) ersetzen. Verletzungssorgen hat das Lüttinghof-Team vor dem Jahresauftakt in der Meisterschaft nicht.