Die letzten beiden Hinrunden-Spiele im Jahr 2020

Nach der Partie beim Soester TV müssen die Oberliga-Handballer des FC Schalke 04 in diesem Jahr noch zwei Spiele absolvieren: Am kommenden Samstag (7. Dezember, 19.30 Uhr) empfangen sie in der Schürenkamp-Halle den Tabellendrittletzten HC TuRa Bergkamen, und genau eine Woche später gastieren sie beim Spitzenreiter ASV Hamm-Westfalen II.

Seine letzten beiden Hinrunden-Spiele bestreitet das Team von Trainer Sebastian Hosenfelder 2020. Der TuS Ferndorf II kommt am 11. Januar (Samstag, 19.30 Uhr) nach Gelsenkirchen, ehe die Schalker Handballer am 18. Januar (Samstag, 17.45 Uhr) beim Tabellenvorletzten TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck zu Gast sein werden.