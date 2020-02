Velberter Taekwondoka Flávio Spano holt Bronze in Slowenien

Einen guten Einstand feierte Flávio Spano bei seinem ersten internationalen Einsatz. Der Taekwondoka der Velberter SG war mit dem Landeskader der NWTU beim G1-Turnier in Slowenien. Im Wettkampf zeigte Nachwuchskämpfer Flávio Spano eine gute Leistung. Im Halbfinale konnte er die Treffer des körperlich überlegenden Kämpfers aus Bulgarien nicht verhindern und verlor gegen den späteren Turniersieger. Flávio Spano gewann in seinem ersten Einsatz bei einem G1-Turnier damit Bronze.

Das Besondere daran ist, dass Flávio Spano dieses und das ganze nächste Jahr noch in dieser Altersklasse kämpfen wird. Trainer Christian Geelen wollte eigentlich erst nächstes Jahr mit seinem Schützling an einer WM-Teilnehme arbeiten. „Aber wenn es jetzt schon klappt, wäre das auch schön“, so Trainer Christian Geelen. „Die Bundestrainer haben Flavio auf jeden Fall im Auge.“