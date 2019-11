Neviges. Mit einer knappen Niederlage sind die Wasserballer des Velberter SV in die neue Saison gestartet. Der Neu-Bezirksligist verlor beim Pflichtspielauftakt im Panoramabad seine Pokalpartie gegen die SGW Remscheid mit 10:12.

„Es war das erwartet hitzige Spiel, in dem wir am Ende durchaus die Chance zur Überraschung hatten“, meinte VSV-Routinier Wolfgang Schoch. Zunächst besaßen allerdings die Gäste, die vor einem Jahr noch zwei Klassen höher gespielt hatten, Vorteile. Sie setzten die Velberter unter Druck und zwangen den starken VSV-Keeper Stefan Franke zu mehreren guten Paraden.

Dass die Remscheider sich aber zeitweise einen Drei-Tore-Vorsprung erarbeiteten, konnte er aber nicht verhindern. Die Velberter steckten jedoch nicht auf und kamen Tor um Tor heran.

In hektischer Schlussphase gelingt der Ausgleich nicht mehr

In der Schlussphase standen sie dicht vor dem Ausgleich, doch in den höchst hektischen zwei Minuten konnten sie keinen Treffer werden. In dieser Phase stand eh nicht meht das Spielerische im Vordergrund, vielmehr war nicht nur Feuer im Becken, sondern auch unterm Dach“, befand Wolfgang Schoch. Es gab mitunter chaotische Szenen, Tumulte, Menschenaufläufe im Wasser und totale Wasserverweise.

Das „denkwürdiges Spiel“, so Wolfgang Schoch, ist aber bereits abgehakt, der Velberter SV hat bereits neue wichtige Termine im Blick. Am kommenden Montag wird die traditionelle Weihnachtsfeier begangen, und dann steht auch schon der zweite Teil des Pflichtspielstarts auf dem Programm. Der Beginn der Bezirksliga-Saison. Ab 14. Dezember geht es wieder um Punkte.

VSV: Franke; F. Hertl 1, Schoch, Mülders 1, Leber 1, Wünnenberg 3, Rohleder 3, Janssen, V. Hertel.