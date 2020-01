Niederberg. Das Velberter Oberliga-Trio ist am Wochenende im Testspiel-Einsatz. Regionalligist Fortuna Düsseldorf U 23 gastiert bei der SSVg am Berg

Velberter Oberliga-Trio im großen Testspiel-Einsatz

Das neue Jahr hat begonnen die niederbergischen Fußballer haben die Vorbereitungen auf die Rückrunde gestartet. Das Trio der Velberter Oberligisten steckt bereits mitten in den Praxistests. Alle drei bestreiten an diesem Wochenende anspruchsvolle Freundschaftsspiele.

Der TVD hatte bereits am Mittwoch vorgelegt, nun gehen auch die Nachbarn SSVg und SC die ersten Partien. Dabei spendiert die SSVg Velbert ihren Freunden gleich ein Begrüßungs-Bonbon fürs neue Jahr: Ein Heimspiel gegen die Regionalliga-Auswahl von Fortuna Düsseldorf.

Begrüßungs-Bonbon zum Jahresauftakt für die SSVg-Fans

Gespielt wird am Samstag um 14 Uhr auf der Anlage Am Berg. Ursprünglich sollte der prominente Gegner in der Christopeit Sport-Arena empfangen werden, was im Moment aber mit Blick auf den Zustand des Rasens wenig sinnvoll erscheint.

Auf dem Kunstrasen Am Berg wird sich in Gestalt der Düsseldorfer U 23 eine spielstarke Mannschaft präsentieren, die ihre Klasse erst am Mittwoch beim 3:1 im Testspiel über den TVD Velbert demonstrierte.

Zum Fortuna-Kader zählt auch ein alter Bekannter: Kevin Hagemann, der einst mit der SSVg in die Regionalliga aufstieg und hier zu den Leistungsträgern und beliebtesten Spielern zählte.

Hallenmeister SC startet in die Freiluft-Saison: Die Clubberer testen am Sonntag bei der TSG Sprockhövel Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Eine schöne Aufgabe für das Team des Velberter Trainers Marcus John, der mit seinen Spielern seit Montag wieder auf dem Trainingsplatz steht. Zum Abschluss der ersten Woche verordnet er ihnen gleich einen Härtetest in Form eines Doppel-Programms.

Denn nur einen Tag nach der Partie gegen die Düsseldorfer folgt schon das zweite Spiel. Am Sonntag um 15 Uhr treten die Velberter beim 1. FC Mönchengladbach an, der derzeit auf Platz fünf in der Landesliga rangiert.

SSVg-Trainer Marcus John will bei seinen Trainings-Einheiten neben der Arbeit an der Kondition auch an der taktischen Flexibilität feilen. Das Doppel-Programm am Wochenende gibt dem Team sogleich gute Möglichkeiten, die Ausdauer zu beweisen und verschiedene taktische Formationen zu testen.

SC und TVD testen in Westfalen

Nachbar TVD Velbert bestreitet am Samstag bereits sein zweites Testspiel. Nach dem durchaus ordentlichen Auftakt bei der U 23 von Fortuna Düsseldorf gastiert die Mannschaft von Trainer Hüzyefe Dogan am Samstag beim TuS Ennepetal – wieder eine harte Nuss, die von Ex-Profi Alexander Thamm trainierten Gastgeber spielen in der Oberliga Westfalen. Anstoß ist um 15 Uhr im Bremen-Stadtion.

Das dritte Team im Velberter Oberliga-Verbund, der SC, beginnt sein Testspiel-Programm am Sonntag ebenfalls mit einem Auswärtsspiel bei einem westfälischen Oberligisten: Um 15 Uhr treten die Clubberer in der Baumhof-Arena bei der TSG Sprockhövel an. Es ist zugleich die erste Partie unter der Leitung des zum Cheftrainer aufgerückten Andreas Berkenkamp.

Eine interessante Partie bestreitet auch die Reserve der Clubberer. Der A-Ligist empfängt am Sonntag (15 Uhr) in der BLF-Arena den Hattinger A-Ligisten SuS-Niederbonsfeld, der vom ehemaligen SC-Coach Stefan Kronen trainiert wird.