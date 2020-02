Velberter JC schickt Quartett zur Deutschen Meisterschaft

Toller Erfolg für den Velberter Judo-Club. Bei den westdeutschen Meisterschaften der U 18 und der U 21 qualifizierten sich gleich vier jungen Kämpferinnen des VJC für die Deutschen Meisterschaften.

„Das ist wirklich eine schöne Ausbeute: Wir können mit unseren Kämpferinnen sehr zufrieden sein“, sagt VJC-Vorstand und Trainer Swen Collas.

U 18-Duo legt stark vor

Die beiden jüngeren Athletinnen machten bei den westdeutschen Wettkämpfen unter der Regie des Lüner SV den Anfang: Melanie Collas und Judith Erpelding gingen in der U 18-Klasse auf die Matten. Melanie Collas konnte in der Gewichtsklasse bis 78 kg gleich drei ihrer vier Kämpfe für sich entscheiden und wurde mit dem zweiten Platz belohnt.

Marie König wurde westdeutsche Meisterin. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Judith erreichte nach zwei Siegen und einer Niederlage den Kampf um Platz drei. Hier holte sie sich im Schnelldurchgang die Bronzemedaille – bereits nach zehn Sekunden hatte sie ihre Gegnerin besiegt.

Nach Bronze und Silber in der U 18 gab es dann sogar zweimal Gold in der U 21. Zunächst erkämpfte sich die Neu-Velberterin Hannah Schatten souverän den Titel der westdeutschen Meisterin in der Klasse plus 78 kg – eine starke Leistung, denn die von Bayer Leverkusen nach Velbert gewechselte Kämpferin hatte nach länger Verletzungspause ihr Comeback gefeiert.

Zweimal Gold bei der U 21

Den zweiten westdeutschen Titel sicherte sich die VJC-Top-Kämpferin Marie König. In der stark besetzten Gewichtsklasse bis 63 kg zog sie ins Finale ein und bezwang hier nach spannender Auseinandersetzung ihre Konkurrentin aus Wülfrath im Golden Score.

Das Duo Melanie Collas und Judith Erpelding startete nach dem Erfolg in der U 18 auch in der höheren Altersklasse und setzten hier das muntere Medaillensammeln fort. Collas brachte es mit einem gewonnen Kampf auf den dritten Platz während Erpeling diesmal sogar das Finale erreichte. Das verlor sie zwar, doch Rang zwei für die U 18-Kämpferin in der U 21-Kategorie ist eine starke Leistung.

Stark auch, dass der VBC insgesamt gleich acht Kampfsportlerinnen und Kampfsportler bei den westdeutschen Meisterschaften aufgeboten hatte. Den Kader komplettierten Sue Lüdtke, Carina Babilon, Mila Heinold und Subhan Enayat Zada, die allerdings nicht unter die besten drei kamen.

Die vier Medaillengewinnerinnen des Velberter JC hingegen sind alle für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert. Die U18 kämpft in Leipzig und die U 21 in Frankfurt an der Oder.

Den Anfang machen wieder die Jüngeren: Am ersten März starten Judith Erpelding und Melanie Collas in Leipzig, eine Woche später gehen Marie König, Judith Erpelding und Hannah Schatten bei der DM der U 21 in Frankfurt an der Oder auf die Matten.