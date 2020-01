Velbert. Der Velberter Box Club bekommt es mit dem starken Team von Traktor Schwerin zu tun. Der VBC will an die gute Leistung gegen Straubing anknüpfen.

Velberter Boxer müssen beim Deutschen Meister antreten

Nach der starken Vorstellung im spektakulären Heimkampf gegen den BC Straubing, steht der Velberter Box Club in der 1. Box-Bundesliga vor der nächsten schweren Aufgabe. Die „Bergischen Löwen“ müssen bei Traktor Schwerin antreten, dem Titelfavoriten. Samstag ertönt um 18 Uhr in der Palmberg-Arena in Schwerin der erste Gong.

„Die Boxer aus Mecklenburg-Vorpommern erfreuen sich großen Zuspruchs aus der Fangemeinde. In den bisherigen Ligakämpfen der neuen Saison waren jeweils etwa 1200 Zuschauer am Boxring“, so Hubert Wildschütz, Ringsprecher des Velberter Box Clubs.

Fragezeichen hinter Einsatz von Khaled el Jarbi

Im Boxzentrum Velbert-Birth wurde in den letzten Tagen vor dem großen Fight eifrig trainiert, um dem Favoriten Paroli bieten zu können. Der bereits zweimal siegreiche Khaled el Jarbi möchte im Mittelgewicht erneut siegen, hinter seinem Einsatz steht allerdings ein dickes Fragezeichen, weil er wohl gesundheitlich leicht angeschlagen ist. Im Halbweltergewicht steht Dzenis Hukic vor seinem Liga-Debüt. Aber auch sein Einsatz ist noch fraglich. Klar ist aber: „Wir werden dieses Mal alle Gewichtsklassen besetzen“, kündigt Geschäftsführer Hans Werner Mundt an.

In den vergangen Begegnungen waren die Velberter direkt mit einem Manko gestartet, weil sie im Superschwergewicht (über 91 Kilo) keinen Athleten stellen konnten. Im spektakulären Heimkampf mit Tabellenführer Straubing reichte es trotz der abgeschenkten Punkte am Ende doch noch zu einem 11:11-Unentschieden.

„Wenn die Jungs wieder so eine tolle Leistung zeigen, dann könnte es vielleicht was geben in Schwerin“, zeigt sich Mundt optimistisch. Betont aber auch: „Wir sind aber klarer Außenseiter. Schwerin ist amtierender Deutscher Meister und wird sicher alles dransetzen, um den Titel zu verteidigen.“

Schwerin auf Platz zwei

Momentan rangieren die Gastgeber auf Platz zwei der Tabelle mit 3:1-Kampfpunkten. Sie fuhren einen 13:10-Sieg gegen Seekze ein, und kämpften 12:12-unentschieden gegen das Boxteam Hessen.

Die Velberter können ihrerseits 2:4-Wertungspunkte aufweisen und warten noch immer auf den ersten Saisonsieg. Derzeit steht das Team von Cheftrainer Peter Staack auf dem siebten Platz. Wenn die Velberter den Klassenerhalt schaffen wollen, wäre ein erster Sieg bitter nötig.

Nächster Heimkampf gegen Hessen

„Es wird aber sehr schwer gegen Schwerin“, sagt Mundt, schließlich gehören die Gastgeber seit Jahren zur deutschen Box-Elite. „Aber jede Begegnung muss erst einmal ausgetragen werden.“ Die Velberter reisen Samstag Morgen beim amtierenden Deutschen Meister an. Geboxt wird ab 18 Uhr.

Den nächsten Heimkampf im Birther Boxpalast gibt es am Samstag, 1. Februar. Gegner des Velberter Box Clubs ist dann ab 19 Uhr das Boxteam Hessen.