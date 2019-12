Velberter BC muss erste Niederlage einstecken

Im zweiten Saisonkampf mussten die Bundesliga-Boxer des Velberter BC die erste Niederlage einstecken. Beim BSK Seelze Hannover, dem deutschen Meister von 2018, unterlag die neuformierte VBC-Staffel deutlich mit 7:14.

Wie beim Auftakt-Kampf des VBC gegen Chemnitz so hatte sich auch der Bundesliga-Fight in Hannover alles tolles Faustkampf-Fest erwiesen. Die Halle des Autohauses Schrader in Garbesen-Berenbostel war mit rund 800 Zuschauern ausverkauft, bei Kunstnebel, Lichteffekten und packenden Kämpfen kochte die Stimmung. Die reformierte Bundesliga kommt auch in Niedersachsen gut an.

Starke Veranstaltung in ausverkaufter Halle

„Es war eine tolle Veranstaltung“, meinte auch VBC-Geschäftsführer Hans-Werner Mundt, wenngleich er schon ein wenig enttäuscht war, dass die Velberter dazu durchaus mehr hätten beitragen können. Denn sie konnten gleich zwei der acht Gewichtsklassen nicht besetzen. In der Klasse bis 57 kg und im Schwergewicht über 91 kg gewannen somit die Gastgeber kampflos.

Marco Eloundo holte seinen zweiten Saisonsieg Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Obendrein verloren die Velberter noch einen Kampf an der Waage. Bei Tigan Bareghamyan ( - 60 kg) wurde Übergewicht festgestellt. Somit hatten der VBC bereits drei Duelle verloren, bevor der erste Gong ertönt war. Obwohl sie damit praktisch schon auf verlorenem Posten standen, warfen sie sich mit vollem Elan ins Kampfgeschehen und holten sich immerhin noch zwei Siege durch Khaled El Jarbi und Chris Marco Eloundou.

Den dritten Sieg hätte fast Mert Calsikan (- 63 kg) geschafft: Der Deutsche U 19-Meister lieferte dem erfahrenen Denis Gashi, der in der vergangenen Saison noch beim Deutschen Meister Traktor Schwerin geboxt hat, einen tollen Kampf, den er knapp verlor. „Calsikan war ein starker Gegner“, lobte auch Hannovers Vorsitzender und Trainer Arthur Mattheis.

Eine Top-Leistung lieferte auch Chris Marco Eloundou, der es im Weltergewicht (- 69 kg) mit dem fünffachen Deutschen Meister und EM-Bronzesieger Richard Meinke aufnahm. Mit einem couragierten Kampf konnte er den Favoriten deutlich nach Punkten bezwingen und damit bereits seinen zweiten Saisonsieg einfahren.

El Jarbi gewinnt zum Einstand

Seinen ersten Sieg im ersten Kampf holte DM-Teilnehmer Khaled El Jarbi, der bei der Premiere in Birth noch pausiert hatte. Das Talent aus der eigenen VBC-Ausbildung zeigte nun sogleich, was es drauf hat und bezwang in der 75 kg-Klasse den Hannoveraner Erik Neubauer klar nach Punkten.

Dem gegenüber standen noch zwei weitere Niederlagen: Zuelfi-Zana Palat (81 kg), der vor zwei Wochen gegen Chemnitz einen wichtigen Sieg geholt hatte, verlor diesmal gegen Aslan Engin und Kastic Nikita unterlag bei seinem Saisondebüt im Schwergewicht gegen Eugen Weigel durch RSC. Nach einem harten Treffer war er in der dritten Runde zu Boden gegangen war brach der Ringrichter den Kampf ab.

„Hannover hat eine starke Mannschaft, die sicher um den DM-Titel boxen kann. Da hätten wir höchstens in Bestbesetzung eine Chance gehabt“, bilanziert VBC-Geschäftsführer Hans-Werner Mundt.

Für die Velberter ist damit der letzte Bundesligakampf des Jahres gelaufen, weiter geht es nach kurzer Winterpause im kommenden Jahr mit dem zweiten Heimkampf der Saison. Wieder kommt ein attraktiver Gegner nach Birth: Der Traditionsverein BC Straubing wird am 11. Januar in Velbert erwartet. Die Süddeutschen haben am Wochenende ein Remis bei den Chemnitzer Wölfen geholt.