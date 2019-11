Velberter BC: Erster Gong für das Bundesliga-Comeback

Vergangene Saison kämpfte der VBC, hier Marco Eloundo (li.) gegen das Windmill-Team, in der Oberliga – nun gilt es in der Bundesliga.

Velbert. Der Deutsche Rekordmeister Velberter BC feiert seine Rückkehr in die Eliteliga vor eigenem Publikum. Zum Saisonstart kommen die Chemnitzer Wölfe.

Darauf haben die Velberter Box-Fans gewartet: Der VBC klettert wieder in den Bundesliga-Ring. Am Samstag ist es soweit. Der Traditionsverein, der im deutschen olympischen Boxen so manchen Rekord aufstellte, kämpft nach fünfeinhalb Jahren Pause wieder um Punkte in der höchsten nationalen Liga. Seinen Einstand kann er mit dem eigenen Publikum feiern: Zum ersten Heimkampf ist der BC Chemnitz 94 zu Gast. Der erste Gong ertönt um 19 Uhr in der Halle Birth.