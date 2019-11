Velberter BC: Die Macht im Ring feiert mit Schampus

Velbert. Der Velberter BC gibt am Wochenende sein Comeback in der Bundesliga. Das weckt Erinnerungen an die Glanzzeit des deutschen Rekordmeisters

Vier Jahre hatte sich der Rekordmeister der Box-Bundesliga völlig vom Ligabetrieb zurück gezogen, dann stieg der Velberter BC wieder ein. Mit einem Nachwuchs-Team kämpfte er zunächst in der Oberliga, am kommenden Samstag feiert der VBC zum Auftakt der Saison 2019/20 sein Comeback in der Bundesliga. Um 19 Uhr gastiert der Chemnitzer BC in der Halle Birth.