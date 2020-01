Essen. Im ersten Testspiel 2020 holte Bezirksligist Union Velbert ein 1:1 beim Essener Landesligisten ESC – was Trainer Güngör nicht zu hoch hängen will

Union Velbert startet mit einem Remis beim Landesligisten

Nach sechs harten und kraftraubenden Trainingseinheiten stand für die Kicker des SV Union das erste Testspiel auf dem Programm, das sie mit einem 1:1 Unentschieden beim ESC Rellinghausen mit einem ansprechenden Ergebnis beendeten.

„Zu diesem Zeitpunkt kann man sicherlich noch keine Wunderdinge erwarten, aber es war eine intensive Partie gegen einen Landesligisten, in der wir uns gut verkauft haben“, resümierte Trainer Mesut Güngör. Seine Auswahl fand aber zunächst nur sehr schwer ins Spiel und hatte Glück, dass ein Essener Angreifer freistehend vor dem Tor den Ball zu lange hielt und so im letzten Moment noch beim Abschluss gestört werden konnte.

Ural bringt die Union in Führung

Als Nenad Jeftic nach einer halben Stunde den schnellen Thomas Held auf der rechten Seite mit einem langen Ball ins Tempo brachte, flankte der in die Mitte, wo Ferhat Ural am kurzen Pfosten das 1:0 erzielte.

Die Freude über den Führungstreffer währte allerdings nicht lange, denn noch vor der Pause trafen die Platzherren nach einem Eckball zum Ausgleich. „Da haben wir nicht schnell genug die Zuordnung gefunden“, kritisierte Güngör.

Im zweiten Durchgang erarbeiteten sich die Velberter ein Chancenplus, doch Ural zögerte vor dem Tor zu lange, Fljorim Muharemi scheiterte am Torwart und Mustafa Ali-Khan schloss in aussichtsreicher Position zu überhastet ab. Da auf der Gegenseite auch Union-Torwart Nicolai Gaulke eine fehlerfreie Leistung bot und einige Bälle abwehrte, blieb es letztlich beim leistungsgerechten Remis.

Trainer Mesut Güngör: So eine Begegnung ist kein Maßstab

„Wir können jetzt nicht sagen, wir haben gegen einen Landesligisten Unentschieden gespielt, denn so eine Begegnung ist für mich kein Maßstab, da auch die Rellinghauser schwere Beine gehabt haben werden und auch viel gewechselt haben“, wollte der Coach das Ergebnis nicht überbewerten. „Für mich geht es aktuell in erster Linie darum, die Neuzugänge zu integrieren, so dass sie unsere Spielphilosophie kennenlernen und verinnerlichen“, stellte er klar. Am Donnerstag testet sein Team dann beim SV Hösel, dem Tabellenführer der Düsseldorfer Kreisliga A.

Union: Gaulke, Gomez Benavides, Ural, Sezgün, Lohmann, Neumann (46. Derbeder), Held (46. Gomez), Götze (46. Muharemi), Stolle, Jeftic, Hünninghaus (46. Ali-Khan).

Tore: 0:1 Ural (30.), 1:1 (39.)