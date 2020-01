Union Velbert setzt sich mit Sieg über Hannover 96 ab

Der Doppelspieltag mit den Begegnungen mit Tabellenführer Berlin (2:6) und Hannover 96 (6:3) brachte dem SV Union Velbert in der 3. TT-Bundesliga einen Sieg und eine Niederlage.



Hertha BSC Berlin – Union Velbert 6:2.

In der Bundeshauptstadt traten die Velberter erneut ohne den jungen Amerikaner Michael Minh Tran an, für den wieder Karl Walter mitwirkte. Die Berliner gewannen durch Floritz/Wosik (3:1 gegen Hielscher/Cioti) und Lohse/Aydin (3:0 gegen Klos/Walter) gleich beide Doppel

Nach dem 2:0 legte Floritz gegen Constantin Cioti mit dem ersten Einzelsieg gleich das 3:0 nach. Die Gäste konnten aber zunächst mithalten. Lars Hielscher bewies gegen Torben Wosik nach dem 1:2-Satzrückstand gute Moral und gewann noch mit 13:11,11:2.

Eine starke Leistung bot dann Karl Walter beim 3:2-Sieg gegen den erfahrenen Hartmut Lohse. Nach dem knapp verlorenen ersten (9:11) gelang seinem Gegner alles und Patrik Klos musste gratulieren. Im zweiten Durchgang machten die Berliner mit zwei glatten Siegen den verdienten 6:2-Erfolg perfekt und grüßen weiter ohne Verlustpunkt von der Tabellenspitze.

SVU: Hielscher 1, Cioti, Klos, Walter 1.



Hannover 96 –SV Union Velbert 3:6.

Wichtiger als das Gastspiel beim Tabellenführer war für den SV Union die Partie bei Neuling Hannover 96. Die Gastgeber benötigen nach der Heimniederlage gegen Siek Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Die Velberter wollten Revanche für die 4:6-Heimniederlage und den Abstand nach „unten“ möglichst vergrößern.

Das erste Doppel gewannen Hielscher/Cioti ungefährdet mit 3:0. Am anderen Tisch hätten Klos/Walter durchaus ein besseres Ergebnis herausholen können (dritter Satz nach 8:5 noch 9:11), aber sie konnten ihre Chancen nicht konsequent genug nutzen. Am Ende gab es eine 1:3-Niederlage.

Lars Hielscher holte drei Zähler gegen Hannover 96 – zwei im Einzel, einen im Doppel. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Die ersten Einzel gewannen Lars Hielscher (3:0) und Constantin Cioti (3:1) am Ende sicher. Schade war, dass die erneut gute Leistung von Karl Walter nach 2:0-Satz-Führung nicht zum Sieg reichte. Nach 9:11,15:17 in den Sätzen drei und vier traf der Gegner im Entscheidungssatz fast jeden Ball und siegte noch 3:2. Am anderen Tisch hielt Patrik Klos die Begegnung lange offen, ohne am Ende ein 1:3 vermeiden zu können.

Nun waren also die Routiniers wieder gefragt: Hielscher und Cioti gewannen erneut souverän und spielten das 5:3 heraus. Mit einem 3:0 gelang Patrik Klos nicht nur die erfolgreiche Revanche für die 2:3-Hinspielniederlage sondern auch der Siegpunkt zum 6:3 für die Gäste.

Mit diesem Erfolg haben die Unioner nun bereits sieben Punkte Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz und sind erst einmal auf Rang vier vorgerückt.

SVU: Hielscher 2, Cioti 2, Klos 1, Walter, Hielscher/Cioti 1.