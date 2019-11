Niederberg. Während Drittligist Union zum Tabellenvierten Lampertheim reist will das Regionalliga-Team die Spitzenposition gegen Fehlheim untermauern.

In der 3. TT-Bundesliga steht für den SV Union Velbert das Gastspiel bei der TTG Lampertheim an. Regionalligist SV Union II erwartet den VfR Fehlheim. In der Verbandsliga spielt der TTC SW Velbert bei der TTG Menden, während SV Union Velbert III bei MTG Horst Essen antritt.