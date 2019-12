Aufgrund einer schwachen Leistung in der zweiten Halbzeit verspielte der SV Union Velbert die 2:1 Pausenführung, unterlag am Ende bei DV Solingen mit 2:4 und rutschte dadurch in der Tabelle auf Rang vier der Bezirksliga ab.

Klingenstädter erwischen den besseren Start

„Unser Höhenflug war nur eine Momentaufnahme, jetzt sind wir auf dem Boden der Realität gelandet“, befand Trainer Mesut Güngör.

Die Klingenstädter hatten in der Anfangsphase ein leichtes optisches Übergewicht und gingen Mitte des ersten Durchgangs auch in Führung.

Als Alan Odhiambo und Murad Ali-Khan auf der linken Seite versuchten, das Spiel schnell zu machen, verloren sie den Ball. Die Platzherren schalteten schnell um und nach einem sehenswerten Diagonalball Seite, rückte die Union-Abwehr nicht schnell genug nach, so dass sie den Schuss zum 1:0 nicht verhindern, sondern nur ins Tor abfälschen konnten.

Doch der Rückstand schien der richtige Weckruf für die Velberter zu sein, denn fortan fanden sie ein bisschen besser in die Partie und wurden auch belohnt. Ferhat Ural bediente Thomas Feld auf der Außenbahn, der bis zur Grundlinie lief und mit seiner Flanke wieder Ural fand, der zum Ausgleich einköpfte.

Union kann die Halbzeitführung nicht halten

Kurz vor der Pause traf Baran Sezgün dann sogar zum 2:1, als er nach einem nur unzureichend abgewehrten Schuss von Ferhat Ural aus dem Gewühl heraus vollendete.

Nach dem Seitenwechsel drückten die Solinger auf den Ausgleich und waren nach einer knappen Stunde auch erfolgreich. Ein Innenverteidiger schoss den tippenden Ball aus fast 40 Metern aufs Tor, von wo er sich hinter Torhüter Asterios Karagiannis ins Tor senkte.

„Es war zwar Flutlicht an, aber es war trotzdem sehr dunkel auf dem Platz. Möglichweise hat unser Keeper den Ball daher nicht richtig einschätzen können“, meinte der Union-Coach.

Unmittelbar nach dem Tor zum 2:2 hatten die Velberter die Chance, erneut in Führung zu gehen, denn nach einem Foul im Strafraum an Thomas Held entschied der Schiedsrichter folgerichtig auf Strafstoß, bei dessen Ausführung Robin Götze aber am Schlussmann scheiterte.

Trainer Mesut Güngör ist nicht zufrieden

Nach einer Roten Karte für die Gastgeber spielte das Güngör-Team fast eine halbe Stunde in Überzahl, jedoch ohne Erfolg. „Wir haben viel zu wenig investiert, waren nicht bissig und lauffreudig genug und hatten keine Ideen im Spiel nach vorne“, kritisierte der Trainer. Nach einem Eckball der Solinger stand am langen Pfosten ein Angreifer frei, der mühelos zum 3:2 einschieben konnte. In der Schlussphase fiel dann die endgültige Entscheidung, als ein DV-Akteur aus 30 Metern abzog und unhaltbar in den Winkel traf.

Union: Karagiannis, Gomez Benavides, Ural, Sezgün, Lohmann, Held (78. Alkan), Götze, Stolle, Jeftic, Odhiambo, Ali-Khan (73. Agic).Tore: 1:0 (22.), 1:1 Ural (29.), 1:2 Sezgün (41.),2:2 (58.),3:2 73.),4:2 (86.