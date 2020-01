Niederberg. Hinrundenbilanz: Union II führt als Aufsteiger die Regionalliga an. TTC SW plagten Personalprobleme. 1. TTC Heiligenhaus liegt gut im Rennen.

Union Velbert II sorgt in der Hinrunde für Furore

Nach dem Ende der Hinrunde können die niederbergischen Tischtennisvereine zwischen Regional - und Bezirksliga auf ein insgesamt erfolgreiches Abschneiden zurückblicken. Eine unerwartet gute Leistung lieferte die zweite Mannschaft der Unioner als Aufsteiger in der Regionalliga West ab.

Mit den Routiniers Dodean und Thomas Brosig verstärkt beendeten die Velberter die erste Spielhälfte als Tabellenerster mit stattlichen vier Punkten Vorsprung vor Mitaufsteiger SVH 1945 Kassel, gegen den es die einzige Niederlage (6:9) gab.

Union-Reserve möchte den ersten Platz verteidigen

Die Unioner hatten zwar Glück bei einigen Partien, als die Gegner mit Ersatz antraten, führen aber die Tabelle verdient an und versuchen bis zum Saisonende „oben“ zu bleiben. „Uns steht eine schwere Rückrunde bevor, aber wir wollen den ersten Platz verteidigen“, zeigt sich Kapitän Marvin Dietz zuversichtlich.

Mit jeweils 13:9 Punkten stehen die Velberter Kontrahenten TTC Schwarz-Weiß und Aufsteiger nach der Vorrunde in der Verbandsliga auf den Plätzen fünf und sechs. Beide Mannschaften hatten mit einigen Personalproblemen zu kämpfen und verpassten dadurch eine mögliche noch bessere Punkteausbeute.

Michal Wierzchowski spielte für den Verbandsligisten TTC SW Velbert eine tolle Hinrunde mit der Bilanz von 17:5. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Bei einer „normalen“ Verlauf der Rückrunde sollten beide Mannschaften vom Abstiegskampf fern halten können. Bei den „Schwarz-Weißen“ imponierte Michal Wierzchowski mit einer 17:5-Bilanz im oberen Paarkreuz. Beim SV Union konnte Vladimir Misinsky mit 16:4 ebenfalls glänzen, wobei die beiden nicht gegeneinander antraten.

In der Bezirksklasse liegt der 1. TTC 31 Heiligenhaus als Dritter (16:6 Punkte) noch aussichtsreich im Rennen um die Spitzenplätze, da die Konkurrenten TTC Werden II und TSV Fortuna Wuppertal II (je 17:5) nur einen Punkt mehr erspielt haben.

Eine Außenseiterrolle hat auch SV Union Velbert IV als Fünfter (15:7), doch das Team muss zu oft mit Ersatz antreten. Dagegen kämpft Aufsteiger TTC SW Velbert II als Neunter (9:13) um den Klassenverbleib und muss zwei Punkte aufholen. Bei der Jugend hat Neuling SV Union Velbert in der Bezirksliga den zweiten Platz hinter Borussia Düsseldorf II erreicht. Gegen die Landeshauptstädter gab es die einzige Niederlage. Dagegen muss SV Union II (Neuling in der Bezirksklasse) in der Rückrunde den Rückstand zu einem Nichtabstiegsplatz (drei Punkte) aufholen.

LSG-Damen bislang sehr stark

Bei den Damen führt die Langenberger SG die Tabelle der Bezirksklasse mit zwei Punkten Vorsprung an und hat in der Hinrunde nur eine Partie verloren.

Angesichts der Erfahrungen der Vorjahre ist aber anzunehmen, dass die Senderstädterinnen auch diesmal nicht aufsteigen wollen…Dies ist aber das Ziel des Post SV Heiligenhaus, der nach dem unglücklichen Abstieg im Frühjahr nun direkt wieder in die Bezirksklasse zurückkehren möchte.

Nach Abschluss der Vorrunde führt das Team um Spitzenspielerin Regina Merk die Tabelle an. Verfolger TTV DSJ Stoppenberg III liegt aber nur zwei Punkte zurück und konnte die Postsportlerinnen in heimischer Halle besiegen.

Eine gute Rolle spielt die PSV-Zweitvertretung, die mit einem ausgeglichenen Punktekonto einen guten dritten Platz belegt.