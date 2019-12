Union Velbert II ist Herbstmeister der Regionalliga

Neviges. In der Tischtennis-Regionalliga beendete der SV Union Velbert II Vorrunde mit einem in der Höhe unerwarteten 9:1-Erfolg gegen den VfR Fehlheim und gehen damit als Tabellenführer in die Rückrunde.

Die Velberter konnten den zuletzt fehlenden Timi Köchling wieder einsetzen, der gleich das Doppel mit Thomas Brosig 3:0 gewinnen konnte. Zuvor hatten auch Dodean/Walter ihre Partie gewonnen und damit die Vorrunde ohne Niederlage überstanden. Gegen die mit gleich drei Ersatzleuten angetretenen Hessen erhöhten Kley/Dietz mit ihrem Vier-Satz-Sieg auf 3:0. Nach zwei klar gewonnenen Sätzen siegte Adrian Dodean am Ende sicher mit 3:1.

Thomas Brosig setzt sich in einer Klasse-Partie durch

Eine Klassepartie mit attraktiven Ballwechseln und Spannung bis zum Schluss (6:6 im fünften Satz) entschied Thomas Brosig mit 3:2 für sich. Köchling gelang nach einem deutlichen Rückstand in Satz drei noch ein 12:10, das war die Vorentscheidung zum 3:1-Sieg.

Auch Karl Walter gewann in vier Sätzen. Nachdem er in Durchgang drei ein 10:8 noch abgegeben hatte (10:12), gelang ihm in Satz vier die erfolgreiche Revanche (von 8:10 auf 12:10). Damit war beim 7:0-Zwischenstand die Entscheidung über den Sieger gefallen.

Lennart Kley gestattet den Gästen den Ehrenpunkt

Lennart Kley gestattete dann den Gästen bei seinem 0:3 den Ehrenpunkt. Marvin Dietz holte mit einem 3:1 den achten Zähler. Das letzte in die Wertung kommende Einzel gewann Dodean im Duell der Spitzenspieler gegen den Russen Andrej Bondarev in drei Sätzen (12:10 nach 0:6-Rückstand, 11:5,11:4.

Die Velberter gehen nun mit einem Vier-Punkte-Vorsprung vor dem Mitaufsteiger SVH 1945 Kassel in die Rückrunde. In Person von Thomas Brosig (13:2/oben) und Karl Walter (11:2/Mitte) stellt die Union-Zweitvertretung auch die besten Einzelspieler in zwei Paarkreuzen nach der Hinrunde.

SV Union II: Dodean 2, Brosig 1, Köchling 1, Walter 1, Kley, Dietz 1, Dodean/Walter 1, Brosig/Köchling 1, Kley/Dietz 1.