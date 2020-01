Velbert. Kurze Winterpause für Drittligist Union: Bereits am Sonntag gastiert der SV Schwarzenbek zum Rückrundenstart an der Tönisheider Straße

Union Velbert feiert Heim- und Jahrespremiere

In den Tischtennis-Ligen herrscht noch winterliche Ruhe, in der dritten Bundesliga wird allerdings an diesem Wochenende bereits wieder aufgeschlagen. Nach einer einer daher sehr kurzen Pause geht es für die Herren des SV Union Velbert am Sonntag bereits wieder um Punkte. Zum Auftakt der Rückrunde erwarten die Velberter um 14 Uhr in der Halle Tönisheider Straße den TSV Schwarzenbek.

Nach ordentlicher Hinrunde belegt der SV Union Velbert den fünften Platz der dritten Liga mit einer ausgeglichenen Bilanz (jeweils drei Siege, drei Unentschieden und drei Niederlagen). Herausragender Spieler war wieder einmal Spitzenspieler Lars Hielscher (11:5-Bilanz, Zweiter hinter dem Berliner Floritz/12:2). Die Union ist mit dem Abschneiden zufrieden, auch wenn in den Spielen gegen Düsseldorf und in Siek „mehr“ möglich gewesen wäre.

Union geht den Weg der Verjüngung weiter

Auch die Niederlagen gegen Lampertheim (ohne Hielscher) und Hannover waren unglücklich. Der Weg mit verstärktem Einsatz von jungen Spielern (Routinier Adrian Dodean spielt in der Reserve) war noch nicht so erfolgreich wie erhofft. Die jüngeren Akteure mussten doch das eine oder andere Mal noch „Lehrgeld“ zahlen. Dennoch wollen die Velberter diesen Weg weitergehen, auch wenn es in der Rückrunde „schwer werden kann“, wie Vorstandsmitglied Michael Hinz betont.

Michael Minh Tran muss am Sonntag für die Partie gegen Schwarzenbek passen. Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Service

Für die Unioner geht es nun bei der Jahres- und Heimpremiere 2020 gegen Schwarzenbek darum, die bislang gute Position zu festigen. In heimischer Halle wollen die Velberter den Abstand zu den Norddeutschen, die um den Klassenverbleib kämpfen, wahren – oder besser noch, mit einem Sieg sogar ausbauen.

Drei Stammspieler für Velbert am Tisch

Die Gäste haben allerdings den Vorteil schon am Vortag in Düsseldorf Spielpraxis zu erlangen und werden wie im Hinspiel (6:3 für Velbert) bis zuletzt um die Punkte kämpfen. Die Unioner haben mit Lars Hielscher, Constantin Cioti und Patrik Klos immerhin drei Stammspieler zur Verfügung, müssen aber auf den jungen Amerikaner Michael Minh Tran verzichten, der durch Karl Walter oder Timi Köchling ersetzt wird.

Mit einem Heimerfolg würden die Unioner den Mittelfeldplatz festigen und den Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auf sechs Punkte ausbauen, das ist das Ziel der Nevigeser.